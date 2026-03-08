Templu misterios al zeului Mithras, descoperit în Bavaria. Arheologii dezvăluie noi indicii despre legionarii romani

Arheologii germani au făcut o descoperire importantă în orașul Regensburg, în sudul Germaniei, unde au identificat vestigiile unui templu antic dedicat zeului Mithras, potrivit EuroNews.

Descoperirea aduce noi informații despre trecutul roman al regiunii Bavaria și despre practicile religioase ale soldaților romani care au trăit în zonă în urmă cu aproape două milenii.

Specialiștii au realizat descoperirea în timpul unor săpături arheologice efectuate înaintea unui proiect de construcție în centrul vechi al orașului. Deși cercetările pe teren au avut loc încă din 2023, abia după analize detaliate cercetătorii au putut stabili importanța reală a sitului.

Templul descoperit a fost construit inițial din lemn, motiv pentru care doar câteva urme structurale au supraviețuit până în prezent. Cu toate acestea, obiectele descoperite în sit indică în mod clar că spațiul a fost folosit pentru ritualuri religioase.

Printre artefactele identificate se numără o piatră votivă inscripționată, fragmente de plăci metalice votive, dar și obiecte ceramice utilizate în ceremonii. Potrivit arheologilor, aceste descoperiri indică faptul că templul a fost dedicat zeului Mithras.

Cercetătorii au găsit și fragmente dintr-un vas ceramic decorat cu reprezentări de șerpi, potire pentru tămâie și ulcioare cu mânere. Aceste obiecte sugerează existența unor ritualuri religioase complexe. Specialiștii consideră că mesele rituale făceau parte din practicile religioase ale adepților cultului.

Datarea templului a fost posibilă datorită unor monede descoperite în sit, inclusiv exemplare din perioada împăratului Hadrian, care a domnit între anii 117 și 138 d.Hr. Pe baza acestor descoperiri, arheologii estimează că templul a fost utilizat între anii 80 și 171 d.Hr.

Această descoperire îl transformă în cel mai vechi dintre cele nouă temple dedicate lui Mithras identificate până acum în provincia romană Raetia, care cuprindea teritorii din actualele Germania de sud, Elveția, Austria și nordul Italiei.

Cultul lui Mithras, cunoscut și sub numele de mithraism, reprezenta o religie misterioasă răspândită în Imperiul Roman, în special în centre militare și comerciale. Legionarii romani se numărau frecvent printre adepți.

Religia era una exclusiv masculină, iar comunitățile religioase erau relativ restrânse, formate de obicei din aproximativ 15 până la 40 de membri.

Originile zeului se regăsesc în Persia antică, unde era cunoscut sub numele de Mitra și era asociat cu ideile de loialitate, justiție și respectarea jurămintelor. În Imperiul Roman, zeul a fost reinterpretat ca o divinitate solară.

Un element central al mitologiei era scena numită „tauroctonie”, reprezentarea în care Mithras ucide un taur, gest interpretat ca un act simbolic de reînnoire cosmică.

Adepții cultului treceau printr-un sistem complex de inițiere format din șapte niveluri: Corax (corb), Nymphus (mire), Miles (soldat), Leo (leu), Perses (persan), Heliodromus (mesager al soarelui) și Pater (tată). Fiecare nivel era asociat cu ritualuri și simboluri specifice.

Cultul a dispărut treptat odată cu răspândirea creștinismului în Imperiul Roman.

Sanctuarul descoperit la Regensburg avea aproximativ șapte metri lungime și era construit sub forma unei clădiri alungite, parțial îngropate în pământ. Potrivit specialiștilor, credincioșii coborau probabil în interiorul templului prin intermediul unei rampe.

În interior exista o adâncitură centrală asemănătoare unui șanț, iar de-a lungul pereților erau amenajate platforme ridicate pe care participanții la ceremonii puteau sta sau se puteau întinde.

Arheologul Stefan Reuter a explicat pentru radiodifuzorul public bavarez că arhitectura acestor temple reproducea simbolic peșterile din mitologia lui Mithras. El a precizat că „templele lui Mithras erau modelate după peșteri, deoarece unul dintre motivele centrale ale mitologiei este uciderea taurului de către Mithras într-o peșteră”.

Templul era iluminat cu lumânări și lămpi cu ulei. Descoperirea vaselor ceramice și a ulcioarelor sugerează că în cadrul ritualurilor aveau loc și mese ceremoniale.

Analizele asupra recipientelor pentru alimente sunt încă în desfășurare, însă primele rezultate indică faptul că participanții consumau alimente de calitate.

Obiectele descoperite în cadrul sitului arheologic vor fi expuse la Muzeul Istoric din Regensburg, instituție care își reorganizează în prezent galeriile dedicate perioadei romane.

Potrivit reprezentanților muzeului, sanctuarul dedicat lui Mithras va avea un rol central în noua expoziție, oferind publicului o perspectivă asupra religiei misterioase practicate de legionarii romani din provincia Raetia.

Descoperirea contribuie la înțelegerea mai clară a prezenței romane în regiune și a practicilor religioase din comunitățile militare ale Imperiului Roman.