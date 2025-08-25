Sport Temperaturi sub pragul de îngheț, în plină vară. Ce urmează după acest val de frig







Luni, 25 august, a fost marcată de un episod neobișnuit de frig pentru această perioadă a anului, fiind cea mai rece dimineață din vara 2025. Temperaturile au scăzut sub zero grade Celsius în mai multe zone din țară, fenomen rar întâlnit în sezonul estival.

La Miercurea Ciuc, stația meteorologică a înregistrat o minimă de -1°C, în timp ce la Vârful Omu, valorile termice au coborât și ele sub pragul de îngheț. În zonele montane, temperaturile scăzute au fost însoțite de brumă și îngheț la sol, semnalând o răcire accentuată a vremii.

Un alt eveniment remarcabil a avut loc în Munții Rodnei, pe Vârful Pietrosul, în județul Maramureș, unde s-a consemnat prima ninsoare din această vară. Fenomenul, apărut în plină lună august, subliniază caracterul atipic al variațiilor climatice din ultima perioadă.

Valori de minus 1 grad Celsius au fost raportate la Obârșia Lotrului, Poiana Stampei, Stâna de Vale, Iezer și Vârful Omu. În localitățile Joseni și Călimani, temperatura a coborât până la zero grade.

La Toplița și Bucin s-a înregistrat o temperatură de 1 grad Celsius, în timp ce 2 grade au fost măsurate la Târgu Lăpuș, Făgăraș, Întorsura Buzăului și Câmpeni. În alte zone, precum Târgu Secuiesc, Băișoara, Petroșani și Vărădia de Mureș, termometrele au indicat doar 3 grade Celsius.

Temperaturile din majoritatea regiunilor țării vor fi mai scăzute decât valorile normale pentru această perioadă a anului. Vremea va fi răcoroasă în special dimineața și noaptea, în zonele nordice și centrale. Cerul se va menține variabil, cu înnorări temporare și precipitații slabe pe arii restrânse, în special după-amiaza în zonele montane, în nordul și nord-estul țării, iar în cursul nopții în sud-estul extrem.

Vântul va avea intensități reduse până la moderate, însă vor exista rafale mai puternice în zona montană înaltă și în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 18 și 28 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor varia de la 1 grad în depresiunile din Carpații Orientali până la 17 grade pe litoral.

România traversează o perioadă de răcire temporară, însă vremea caldă va reveni treptat începând de miercuri. Potrivit Florinelei Georgescu, director ANM, urmează o noapte deosebit de rece, cu posibilitatea ca în dimineața zilei de marți temperaturile să fie chiar mai scăzute decât cele înregistrate luni, inclusiv în regiunile sudice.

Această răcire va fi de scurtă durată. De marți, valorile termice vor începe să crească, iar spre finalul săptămânii este așteptată revenirea caniculei. Conform prognozei, vineri și sâmbătă sunt posibile temperaturi de 33 – 35 de grade Celsius în zone precum Banat, Crișana, sudul Olteniei și Munteniei.

Meteorologii nu exclud ca începutul lunii septembrie să aducă, de asemenea, valori termice ridicate, prelungind perioada cu vreme caldă. Se estimează că în a doua parte a săptămânii precipitațiile vor fi tot mai puține sau chiar absente, iar intensificările vântului vor afecta arii din ce în ce mai restrânse, potrivit ANM.