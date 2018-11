TeleormanLeaks. CINE L-A TURNAT PE DRAGNEA? „Să vă spun cum a început... De la mine!” Dezvăluiri de senzaţie

Fostul șef al lui Dragnea a făcut dezvăluiri spectaculoase despre șeful PSD, dar și despre culisele anchetei pornite de Rise Project. Astfel, în „spovedania” acordată postului B1TV, fostul șef al lui Dragnea a oferit detalii despre modul în care a pornit ancheta care poate să îl dărâme pe liderul PSD, dar și amănunte despre prejudiciul uriaș creat de Tel Drum și firmele paravan ale lui Dragnea statului român.





Teodor Nițulescu, fostul prefect al județului Teleorman și șef al lui Dragnea, a dezvăluit că ancheta jurnaliștilor de la Rise Project a pornit de la el.

„Haideți să vă spun cum a început această anchetă. De la mine! I-am întâlnit pe acești băieți de la Rise Project, i-am încercat să nu fie vânători de recompensă, am văzut că sunt băieți isteți, și i-am îndrumat în ancheta lor. Le-am dat informații, le-am spus unde să se ducă. În momentul în care am văzut că niciun demers de al meu nu este luat în considerare de instituțiile statului, așa am ajuns să colaborez cu Rise Project. Valiza este un impuls să stimuleze instituțiile statului să își facă treaba.”, a afirmat Teodor Nițulescu la B1TV, în emisiunea lui Tudor Barbu de la B1tv.

Jurnaliştii de la Rise Project au publicat luni mai multe documente despre care susţin că ar fi fost găsite într-o valiză de un bărbat din Teleorman şi care ulterior le-ar fi predat la redacţia acestora. Printre altele, în respectivele documente apare şi fiul lui Dragnea, Valentin Dragnea, care avea o relaţie foarte apropiată cu Petre Pitiş, fostul director al Tel Drum.

Nițulescu a adăugat că Liviu Dragnea a fost protejat de conducerea DNA în ultimul deceniu, chiar dacă la conducerea instituției s-au perindat mai mulți șefi. „În urma celor două sesizări făcute către DNA, am mai decât rău ca mafia siciliană. Prejudiciul adus statului este peste 1,5 miliarde de euro. Nu este numai Tel Drum la mijloc, sunt o serie de firme și firmulețe.

Un mare prejudiciu a fost adus și la DJ 701, care face obiectul unei anchete DNA și și din cauza căruia s-au sistat plătițe și care a fost făcut de Tel Drum. Am descoperit că au obținut o informație falsă ca să obțină fonduri europeană. A modificat lungimea drumului printr-o hotărâre de Guvern pentru a coincide cu datele din contract. Numai că eu am sesizat asta și am contestat. Eh, mie mi s-a făcut un dosar și timp de 9 ani de zile toate instituțiile au fost pe mine.

În momentul de față, cred că Dragnea nu mai este protejat de SRI sau DNA. În trecut, DNA a avut două sesizări din partea mea și nu s-a luat nicio măsură. Atât lui Morar, cât și lui Țuluș le-am spus fraudele făcute de Dragnea. Și totuși, nu s-a întâmplat nimic. Nu știu de cine e protejat”, a declarat Nițulescu la B1TV.

