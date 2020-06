Polițiștii au mai multe piste de urmat în cazul furtului din locuința lui Gabi Bădălău (foto alături de soția lui Claudia Bădălău), estimată la 400.000 de euro. Una dintre acestea este înscenarea unui furt, motivele fiind mai multe, inclusiv divorțul care se află pe rolul Judecătoriei Sectorului 6 București.

Gabi Bădălău le-a spus polițiștilor că i s-au furat ceasuri de colecție în valoare de 80.000 de euro, dintre care două din aur masiv, dar și suma de 30.000 de euro cash. Polițiștii au replicat cu un comunicat prin care susțin că o parte din bunurile reclamate ca fiind furate au fost găsite în interiorul locuinței. Acest fapt le-a ridicat oamenilor legii un mare semn de întrebare.

Potrivit informațiilor oficiale, la data de 26 mai 2020, Claudia Bădălău, cunoscută mai mult sub numele de scenă Claudia Pătrășcanu, a intentat divorț față de Gabriel Radu Bădălău, fiul senatorului PSD de Giurgiu. Primul termen de judecată a fost fixat la data de 16 iulie 2020, când se va discuta cu probele pe masă dar și soarta minorilor rezultați din această căsnicie. Mai mult ca sigur, femeia va cere pensie alimentară pentru cei doi copii dar și partajul bunurilor comune, provenite în timp căsătoriei. O parte din aceste bunuri ar fi putut fi și o parte din ceasurile de colecție.

Și-a dat copiii afara din casă?

În 2019, fosta cântăreață a declarat că se teme pentru viața ei, după ce a făcut publice abuzurile din căsnicie. ”Ce se poate întâmpla? Să nu mai fiu în viaţă şi să nu se ştie ce s-a întâmplat cu mine şi în ce fel, pentru că soţul meu, încă îi spun soţ că încă nu am divorţat, tot timpul mă ameninţa cu cuvinte jignitoare pe care nu pot să le reproduc pe tv. Mă ameninţa că mă va declara nebună, că-mi va lua copiii şi multe, multe ameninţări pe care, probabil va exista un moment în care voi arăta acele ameninţări” , a povestit Claudia Pătrăşcanu.

Femeia de 40 de ani a mai spus că duce o viață extrem de dură alături de cei doi copii: „Da, am fost ameninţată şi nu vin în faţa dumneavoastră să spun, nu vreau să-l denigrez pe tatăl copiilor mei, am vrut întotdeauna, chiar i-am dat foarte multe şanse, tot pentru copii, îi iubesc atât de mult, în disperare îi iubesc pentru că mi i-am dorit şi nu vreau să le fac rău, iar eu am trăit o traumă, văzându-mă dată afară cu doi copii, pe stradă, eu dacă nu aveam o casă a mea, în comuna Agigea, ce se întâmpla cu mine şi cu doi copii? Ajungeam în Gara de Nord?”, a explicat artista.

”În noaptea de Anul Nou”

Claudia Pătrășcanu a scris din nou despre comportamentul lui Gabriel Bădălău, în momentul în care, în 31 decembrie 2019, a postat o fotografie cu ei doi, dar fața ei era acoperită de un emoticon. „În 2019, chiar în ziua de 31, mi s-a pus o bulină pe față…..cineva în care am crezut, pe care l-am iubit și pe care l-am respectat, a făcut acest lucru fără să se gândească, că mai devreme sau mai târziu, lucrurile se vor așeza, rana se va vindeca.

Cele făcute se vor ierta, dar niciodată nu se vor uita! Sunt recunoscătoare pentru tot, inima mi-e curățată de resentimente, aștept cu nerăbdare anul ce vine, sunt pregătită pentru un 2020 de vis și nu voi mai permite nimănui sa râdă de ceea ce sunt și însemn eu! Iertați, iubiti și acceptați tot ce vă oferă viața, cu bune sau rele! Vă transmit toate gândurile bune și un an de vis!”, a fost mesajul Claudiei, care însoțea poza cu pricina.

De fiecare dată, Nicolae Bădălău a negat acuzațiile fostei nurori, spunând că el nu s-a băgat niciodată în viața lor și că fiul lui nu ar fi în stare de așa ceva.

Bădălău junior a avut un mesaj mai tranșant la ultimele acuzații ale Claudiei: „Cel mai josnic este acel om care, în momentuil în care se supără pe tine, neagă faptele tale bune, îți dezvăluie secretele, te vorbește de rău, uită tot ce ai făcut pentru el și te descrie altora într-un mod lipsit de bun simț” .