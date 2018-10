Telefoane Huawei - ce cumparam de Black Friday? 6 propuneri de la evoMAG (P)

Huawei este unul din cei mai populari producatori de terminale mobile, cu o gama extrem de variata de dispozitive avand preturi diferite. Pentru a prinde piata si atrage cat mai multi clienti, initial Huawei a oferit telefoane smart extrem de ieftine. O data cu trecerea timpului producatorul a speculat interesul si potentialul romanilor pentru telefoane mai performante, astfel ca incet si sigur a introdus cateva exemplare de top. Mai mult, gratie parteneriatelor cu operatorii de telefonie mobila, Huawei a reusit performanta de a distribui rapid telefoane cu abonamente la preturi foarte avantajoase. Foarte multe exemplare oferite de Huawei permit de asemenea folosirea a doua cartele (sunt dual-SIM), ceea ce le face si mai versatile pentru era in care traim.





Asa se face ca azi, indiferent daca ai nevoie de un telefon ieftin sau unul de top poti rasfoi cu incredere catalogul consistent al producatorului chinez Huawei care inregistreaza vanzari uriase nu doar in Romania, ci si pe plan mondial.

Telefoane Huawei - 6 propuneri de la evoMAG

Huawei face furori pe piata smartphone-urilor de consum prin optiuni la preturi accesibile, dar si modele echipate cu tehnologii de ultima generatie. Huawei, cel mai mare producator de echipamente de telecomunicatii pe plan mondial, are in prezent o linie de telefoane smart cu modele ce includ caracteristici actuale, cum ar fi display curbat, durata de viata a bateriei de 48 de ore, ecrane Gorilla Glass rezistente impotriva zgarieturilor etc.

Gasiti mai jos un top al celor mai bune telefoane Huawei, numai bune de achizitionat de Black Friday 2018.

1. Telefoane Huawei P20 Lite smart dual sim

Telefon Mobil Huawei P20 Lite, Procesor Octa-Core 2.36/1.7 GHz, LTPS TFT Capacitive touchscreen 5.84", 4GB RAM, 64GB Flash, 16+2MP, Wi-Fi, 4G, Dual SIM, Android (Negru), încărcarea rapidă

P20 Lite, memorie ram 4 gb ram dual sim black este omologul mai accesibil al lui P20 Pro si vine cu niste caracteristici putin limitate. Insa chiar si cu aceste compromisuri, Huawei P20 Lite este o alegere foarte buna pentru pretul sau. Prin urmare, daca vreti sa economisiti niste bani, dar nici nu doriti sa cumparati cel mai ieftin telefon de pe piata, aceasta varianta poate fi cea castigatoare.

Displayul LCD de 5.84 inch este mai mic si non-OLED, dar cu toate acestea suporta rezolutie 1080 x 2280 pixeli. In esenta ramane un ecran destul de rezistent. Pentru efecte de estompare telefonul este echipat cu un sistem dual 16MP/2MP, desi camera nu pare sa functioneze la fel de bine ca si seria Pixel, din punct de vedere software. Camera web frontala are 16MP si specificatii foarte bune. Acest telefon are de asemenea 1080p si 30fps, ceea ce inseamna ca poate rivaliza cu setul clasic de caracteristici video prezent pe multe camere DSLR si mirrorless. Procesorul are 8 nuclee si o frecventa de 2.36 GHz/ 1.7 GHz.

Huawei P20 promite o calitate mult mai mare a fotografiilor. Daca ravniti la un telefon cu o camera web de calitate pentru a imortaliza fiecare clipa importanta din viata dumneavoastra, atunci P20 este solutia castigatoare. Camera sa duala realizeaza rapid conexiunea intre coditate si clipe memorabile, gratie blitului Dual LED. Lumina mai intensa reprezinta un alt punct forte al acestui model. Ca si prezenta observam o silueta precisa, extrem de rafinata. In locul colturilor regasim zone de o finete uimitoare, frumos curbate si calitative. Aceste lucruri transforma experienta de utilizare intr-una mai placuta si mai facila. Orice iubitor de fotografie va aprecia camera duala de 12 si 20 MP pentru ca obtinerea celor mai frumoase poze nu a fost niciodata mai simpla si mai la indemana. Imaginile trec printr-un senzor si sunt optimizate, scaldate intr-o lumina perfecta, nici prea intensa, nici prea slaba. In realizarea fotografiilor focalizarea are un rol aparte. De aceea, Huawei P20 cu memorie ram 4 gb ofera o focalizare mult mai precisa decat cea existenta pe telefoanele de buget prezente la raft pana acum.

Nuantele disponibile variaza de la Black Midnight pana la Sakura Soft Pink. De la evoMAG puteti sa-l comandati configurati cu 4 GB RAM si 64 GB Flash.

2. Telefoane Huawei Mate 10 lite dual sim

Telefon Mobil Huawei Mate 10 Lite, Procesor Octa Core 1.7GHz / 2.36GHz, IPS LCD Multitouch 5.9", 4GB RAM, 64GB Flash, Camera Duala 16 MP + 2 MP, 4G, WI-FI, Dual Sim, Android (Negru)

Telefonul Huawei Mate 10 Lite ofera imagini HD clare pe ecranul de 5.9 inch, are capacitati rapide la incarcare si o autonomie foarte buna a bateriei. Puteti inregistra videoclipuri la 1080p cu 30cadre pe secunda in timp ce folositi camerele duble de 16 MP. Ulterior puteti salva continutul fie pe memoria interna de 64 GB, fie pe o cartela microSD de 256 GB.

Fiind configurat cu un procesor octa-core de 2.36 GHz si 1.7 GHz, acest telefon Huawei Mate 10 cu memorie ram 4 gb se incarca foarte repede, iar acumulatorul de 3240 mAh reuseste sa ajunga de la 0 la 100% in mai putin de 150 de minute. Cu o incarcare completa, bateria va rezista circa 20 de ore in vorbire si pana la 550 de ore in stand by. Jack-ul de 3.5 mm prevede o anulare a zgomotului activ avand microfon dedicat. Astfel va puteti focusa pe claritatea apelurilor fara a fi intrerupt. Huawei Mate 10 Lite este disponibil in mai multe culori. De la evoMAG puteti sa-l comandati acum pe Negru, Albastru sau Roz.

3. Telefoane Huawei P20 Pro

Telefon Mobil Huawei P20 Pro, Procesor Octa Core 2.36/1.8 GHz, OLED Capacitive touchscreen 6.1", memorie ram 6GB, 128GB Flash, Camera Tripla 40+20+8MP, Wi-Fi, 4G, Dual SIM, Android (Albastru)

Indiferent de motivul pentru care aveti nevoie de un smartphone nou, telefonul inteligent Huawei P20 Pro cu memorie ram 6 gb pe care il gasim in seria de varf a producatorului chinez, va reusi sa va surprinda. Din pacate, tinand cont de modul in care au gandit camera foto, nu il putem clasa foarte sus in ceea ce priveste calitatea de fotografiere. Huawei a intrat in disputa lentilelor duale prin colaborarea incheiata cu legendarul Laica producator de lentile si a ales sa ofere trei si nu doua lentile pentru sistemul frontal de camera. Astfel vorbim despre o camera tripla: una principala de 40 M, f/1.8, una secundara de 20 MP, f/1.6 si o lentila telefoto pentru zoom de calitate. Exista de asemenea o camera de selfie de 24 MP.

Huawei P20 Pro are un ecran OLED de 6.1 inch, cu o rezolutie competitiva de 1080 x 2240 (nu cu nivel tip "Retina", dar in continuare suficient de precisa). Optiunile de culoare pentru telefon sunt ample: puteti alege intre un negru elenta, un albastru gradient si un "Twiligh blue" cu reflexe de aqua- purpuriu. Peste toate troneaza procesorul Kirin 970 Octa core cu frecventa 2.8 GHz/ 1.4 Ghz, memoria de 6 GB RAM si spatiul de stocare de 128 GB. Alegeti acest telefon smart pentru a avea la indemana continutul care va intereseaza.

