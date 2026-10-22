Arborii plantați recent pe Drumul Jilavei, în Sectorul 4 al Capitalei, beneficiază de un tratament biologic special, menit să le stimuleze dezvoltarea rădăcinilor și să le crească șansele de adaptare la condițiile dificile din mediul urban.

Procedura este aplicată de specialiștii companiei Totul Verde și presupune utilizarea unui gel micorizic, care favorizează o relație naturală între rădăcinile arborilor și microorganismele benefice din sol.

Plantarea unui copac reprezintă doar primul pas în dezvoltarea unui spațiu verde. Pentru ca arborii să se dezvolte sănătos, mai ales în zonele urbane, unde temperaturile ridicate, solul compactat și variațiile de umiditate pot îngreuna adaptarea, sunt necesare măsuri suplimentare de îngrijire. În acest context, specialiștii Totul Verde au utilizat, în cazul carpenilor de pe Drumul Jilavei, o metodă de stimulare biologică a sistemului radicular, prin aplicarea unui gel care conține fungi micorizici.

Micorizele sunt asocieri naturale între anumite ciuperci benefice și rădăcinile plantelor. Prin această relație, fungii pot facilita absorbția apei și a substanțelor nutritive din sol, contribuind la dezvoltarea și rezistența arborilor.

Aplicat la nivelul rădăcinilor, gelul micorizic urmărește să reducă stresul provocat de transplantare și să favorizeze instalarea arborilor în noul amplasament.

Potrivit informațiilor comunicate de reprezentanții Totul Verde, tratamentul este destinat să sprijine dezvoltarea unui sistem radicular mai bine ramificat și să îmbunătățească toleranța carpenilor la perioadele de secetă, caniculă sau la variațiile bruște de temperatură.

Intervenția de pe Drumul Jilavei face parte dintr-un program mai amplu de amenajare peisagistică derulat în Sectorul 4. În luna martie 2026, Consiliul Local a aprobat documentația și indicatorii tehnico-economici pentru amenajarea aliniamentelor stradale de pe Drumul Jilavei și strada Poștalionului. Proiectul prevede plantarea a peste 500 de arbori pe cele două artere.

Dincolo de aspectul estetic, una dintre provocările acestor amenajări este asigurarea condițiilor necesare dezvoltării vegetației pe termen lung. Utilizarea tratamentelor biologice reprezintă o măsură complementară lucrărilor de plantare, însă rezultatele vor putea fi evaluate în timp, în funcție de evoluția arborilor și de condițiile de întreținere.

Pentru locuitorii din zonă, obiectivul acestor intervenții este ca arborii plantați anul acesta să se dezvolte și să contribuie, în anii următori, la îmbunătățirea aspectului străzilor și la crearea unor spații urbane mai verzi.