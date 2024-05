Economie Tehnologia și agricultura, o combinație de succes. Afacerea care vine cu soluții pentru problemele fermierilor români







Fermierii români se confruntă cu multe dificultăți, de la schimbări climatice până la factori externi care au dus la pierderi financiare. Astfel, aceste presiuni enorme au generat o scădere a productivității. Totuși, potrivit experților, România are capacitatea de a produce necesarul de hrană pentru o populație de trei ori mai mare decât cea din prezent, iar agricultura este soluția. Cum putem ajunge la un asemenea rezultat? Prin investiții și implementarea unor soluții inteligente. Corteva Agriscience a găsit rețeta succesului, care garantează creșterea și dezvoltarea agriculturii românești.

Cum va arăta agricultura viitorului? Ce putem spune este că va fi cu mult mai diferită față de momentul actual. Vom avea parte de o realitate în care tehnologia avansată va putea fi regăsită în fiecare fermă. Iar culturile vor putea fi controlate cu un singur click pe telefonul mobil. O astfel de soluție este prezentă în România și, cu siguranță, se va extinde din ce în ce mai mult. „Nu mai este mult până departe”, pentru că avem soluțiile necesare care pot rezolva orice problemă a agricultorilor, de la boli ale plantelor, până la secetă. Dar trebuie să fim deschiși la schimbare și gata să facem investiții. Jean Ionescu, Country Leader Corteva Agriscience pentru România și Republica Moldova, ne-a explicat care sunt provocările cu care se confruntă agricultura și modalitățile prin care România își poate atinge întregul potențial, conform Infofinanciar .

Pasiune transmisă din familie

De cele mai multe ori, noi ajungem să fim oglinda părinților. De când suntem mici rămânem fascinați de pasiunea cu care modelele noastre în viață își practică activitatea. Dar putem observa și greutățile prin care trec. Acesta este și exemplul lui Jean Ionescu. Care a ales să facă pași în domeniul agriculturii deoarece a știut cu ce „se mănâncă” o astfel de meserie de la mama sa.

„Mama mea a activat în agricultură, mai precis în zona irigațiilor din vechiul regim comunist. Acolo am înțeles ce eforturi sunt și ce muncă asiduă există în a produce mâncarea pentru populație, înțelegând totul, să spunem, de la firul ierbii,” a explicat Jean Ionescu.

Odată ce ai pasiune, lucrurile vin de la sine. Drept urmare, Jean a absolvit Facultatea de Agronomie în cadrul Universității din Craiova. Urmând finalizarea programelor de masterat și doctorat în agricultură. După terminarea facultății, s-a angajat în cadrul Stațiunii de cercetări agricole Șimnic - Craiova, experiență care a reprezentat baza carierei sale. Drumul l-a dus mai departe către Pioneer, una dintre companiile fondatoare a Corteva Agriscience, unde activează de 20 ani. La nivelul Corteva Agriscience, acesta a fost parte a echipei încă de la înființarea companiei.

Istorie îndelungată în susținerea fermierilor

Construind pe o bogată moștenire a celor trei companii Dow, DuPont și Pioneer, Corteva are o istorie de peste 200 de ani. Mai mult de atât, Pioneer a fost un deschizător de drumuri în avansarea industriei agricole. Compania a venit de-a lungul anilor cu soluții care sunt folosite și astăzi în agricultură. Iar realizările Pioneer au fost continuate de Corteva Agriscience, care dă tonul din punct de vedere al noilor soluții agricole pentru fermieri.

„Primul hibrid de porumb comercializat în lume a fost creat de Pioneer în 1926. Mai precis, fondatorul companiei, Henry Wallace era unul din amelioratorii de vază ai omenirii la acea perioadă. Astfel, Pioneer a comercializat primul hibrid de porumb, care a revoluționat productivitatea agricolă în lume. Producția de porumb crescând semnificativ în Statele Unite. De asemenea, în 1956, compania Dow a adus agriculturii mondiale primul erbicid fabulos pe bază de 2,4-D. Care a revoluționat combaterea buruienilor în culturile agricole,” a explicat Jean Ionescu.

De asemenea, compania a avut un impact semnificativ pe piața din România, aducând în premieră hibrizii de porumb, o soluție care a crescut semnificativ productivitatea.

„Au început testările în 1955, iar în 1972 s-au comercializat primii hibrizi de porumb Pioneer® în premieră în România. În anul 2002, Pioneer a finalizat construcția în țara noastră a celei mai performante stații de procesare de semințe în Afumați, județul Ilfov. De asemenea, în cadrul stației de procesare funcționează și departamentul de cercetare și dezvoltare. În care investițiile au fost majore și este de asemenea unul dintre cele mai performante din agricultura României de astăzi,” a povestit liderul Corteva Agriscience.

Genetică și semințe de cea mai ridicată calitate

Corteva Agriscience combină inovația de vârf și interacțiunea cu clienții cu execuția operațională. În scopul de a livra soluții profitabile pentru cele mai presante provocări agricole la nivel mondial. Brandul Pioneer® a fost și continuă să fie un lider în dezvoltarea și producția de semințe.

În România, compania Corteva Agriscience prin brandul Pioneer® este lider absolut în furnizarea semințelor de porumb, floarea soarelui, rapiță și a soiurilor de soia. Vorbim de genetică și semințe de cea mai ridicată calitate. Care ușurează viața fermierilor și reduc riscurile la care se expun aceștia. Un mare succes comercial pe piața din România l-a adus gama de hibrizi de porumb Optimum® AQUAmax®. Care a schimbat regulile din punct de vedere al rezistenței plantelor la secetă și arșiță atmosferică.

„Fiecare fermier din România știe foarte clar că este gama cea mai eficientă din punct de vedere al consumului de apă. Adică o gamă de hibrizi cu o toleranță foarte ridicată la secetă, cu un sistem de evapotranspirație foarte bine pus la punct, cu sistem radicular care explorează un volum mare de sol și asigură plantei tot ceea ce este nevoie în condiții dure de stres,” a explicat Jean Ionescu.

De asemenea, o realizare de ultimă generație în domeniul rapiței, o cultură cu importanță semnificativă în România, este hibridul marca Pioneer® PT303 Sclerotinia Protector (SP). „Am adus practic în piață primul hibrid cu rezistență peste 90% la Sclerotinia. O boală foarte păguboasă în cazul rapiței,” a explicat Jean.

Avem nevoie de apă

Agricultura din România are mare nevoie de apă. Țara noastră este situată într-o zonă destul de secetoasă a planetei. Iar acest lucru este extrem de accentuat în sud, sud-estul și sud-vestul României. Unde mulți fermieri au suferit pierderi financiare semnificative.

„Din păcate, România nu reușește să producă constant, de la un an la altul, și vă dau doar un rezultat, să spunem, negativ la porumb. Foarte greu sărim de 4,5 tone, productivitate medie pe unitatea de suprafață și acest lucru este cauzat de seceta și arșița excesive. Este clar că apa și infrastrucura de irigații sunt motorul creșterii producivității agriculturii din România,” a spus Jean Ionescu.

Agricultura și investițiile

Potrivit expertului, statul ar putea face mai mult pentru a ajuta agricultura și a-i susține pe fermieri. Iar nevoia este simplă și exprimată de ani de zile de cei afectați: investițiile în infrastructura de irigație. Fermierii trebuie să aibă la poarta fermei apă. Pentru a deveni mai performanți din punct de vedere agricol, în contextul în care schimbările climatice iau cu asalt lumea în care trăim.

„Sunt zone unde anul trecut am avut 230-250 mm/m2 de precipitații. Iar o agricultură normală, de obicei, trebuie să aibă undeva de la 550-600 mm/m². Adică, vă dați seama, nivelul de precipitații este mai puțin de jumătate față de normal. Practic, este factorul major care limitează productivitatea. Dacă am fi avut apă, la un nivel foarte performant din punct de vedere al irigațiilor, am fi reușit cu siguranță să stăm foarte bine din punct de vedere productiv,” a adăugat Country Leader-ul Corteva Agriscience pentru România și Republica Moldova.

Jean Ionescu a evidențiat faptul că România ar putea fi capabilă să hrănească „patru țări cu aceeași populație ca a noastră”. Astfel, vorbim de necesarul de alimente pentru 80 de milioane de oameni, în loc de 20 de milioane. Dar, pentru asta, promovarea agriculturii și a nevoilor fermierilor ar trebui să fie o prioritate națională. Potențialul este enorm, deși la momentul actual, agricultura participă doar cu 4-5% din PIB.

Controlul fermei de pe telefon

Digitalizarea este un proces important, care reușește să-și facă loc la nivelul multor domenii. Cine s-ar fi gândit acum mai mulți ani că fermierul modern își va putea controla culturile de pe telefon? Dar, fără agricultura digitală nu vom putea evolua.

„Corteva Agriscience a lansat Granular Link, o soluție de cea mai înaltă valoare agronomică. Este o soluție digitală prin care, fără dubii, fermierul reușește să-și controleze cele mai importante aspecte agronomice ale fermei din telefon. Adică începând de la partea de hărți satelitare, până la tot ce înseamnă intervenție agronomică în câmp, precum evoluția bolilor, a dăunătorilor. Afli unde trebuie să intervii și când. Cred că astăzi, fără niciun dubiu, agricultura digitală este precum smartphone-ul pentru omul de rând. Astăzi nu mai putem trăi practic fără tehnologie și fără să ne evaluăm ferma din toate punctele de vedere,” a explicat Jean Ionescu.

Cifră de afaceri de 17,2 miliarde de dolari

Potrivit datelor, Corteva Agriscience a ajuns la o cifră de afaceri de 17,2 miliarde de dolari în 2023. De asemenea, regiunea Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA), din care România face parte, a contribuit cu peste 3,4 miliarde de dolari. Anul trecut a fost unul foarte bun pentru companie și au fost înregistrate creșteri importante. „ Am reușit să creștem în 2023 business-ul în România și Moldova cu peste 23 %,” a spus Country Leader-ul Corteva Agriscience pentru România și Republica Moldova.

„Vom rămâne compania care aduce cele mai avansate soluții în agricultură, începând din genetică, până în partea de produse biologice sau agricultură digitală. Investim zilnic în cercetare peste 4 milioane de dolari, nu contează că este sâmbătă sau duminică și această creștere investițională va fi din ce în ce mai mare. Educăm piața din punct de vedere al utilizării produselor biologice care vor fi parte din evoluția agriculturii,” a explicat Jean Ionescu.