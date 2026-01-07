Teatru radiofonic la un click distanță. Cea mai mare colecție de piese, lansată de Ziua Culturii Naționale

De Ziua Culturii Naționale, Teatrul Național Radiofonic Radio România (SRR) lansează eteatru.ro, cea mai mare colecție on-demand de teatru radiofonic din România. Platforma, disponibilă începând cu 15 ianuarie, oferă acces în timp real la mii de producții din arhivă, de la spectacole clasice și montări legendare, până la creații contemporane și premiere special realizate pentru mediul audio.

Noul eteatru.ro include și o interfață dedicată copiilor, cu cele mai frumoase povești și piese în interpretări memorabile. Inspirat de marile platforme de streaming, eteatru.ro permite utilizatorilor să își creeze cont personal, să salveze spectacolele favorite și să reia ascultarea oricând doresc.

Toate producțiile au fost remasterizate și respectă standarde tehnice internaționale, asigurând o calitate audio captivantă.

„Spectacolele disponibile pe noul eteatru.ro au fost remasterizate și respectă cele mai înalte standarde tehnice de difuzare digitală, în conformitate cu normele internaționale de broadcasting, pentru a oferi o experiență audio completă și captivantă”, anunță reprezentanții Teatrului Național Radiofonic din România.

Platforma va fi actualizată constant, cu zeci de spectacole noi adăugate lunar, ajungând rapid la mii de producții de teatru radiofonic și povești audio.

„Noul eteatru.ro este conceput ca o platformă cu un catalog în continuă dezvoltare, care își extinde constant oferta de conținut. Lunar vor fi adăugate zeci de spectacole noi, iar catalogul va ajunge, în scurt timp, la mii de spectacole de teatru radiofonic și povești audio”, mai arată sursa.

Prima difuzare de teatru la radio în România a avut loc pe 18 februarie 1929, cu piesa „Ce știa satul” de V. Al. Jean (Ion Valjan), marcând începutul unei tradiții culturale care continuă și astăzi, cu o arhivă de patrimoniu ce reunește texte clasice și contemporane, regizori de prestigiu și voci marcante ale scenei românești.

Lansarea oficială a eteatru.ro, pe 15 ianuarie, va fi integral gratuită.