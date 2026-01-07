Actualitate

Teatru radiofonic la un click distanță. Cea mai mare colecție de piese, lansată de Ziua Culturii Naționale

Comentează știrea
Teatru radiofonic la un click distanță. Cea mai mare colecție de piese, lansată de Ziua Culturii Naționaleteatru radiofonic. Sursa foto: AI
Din cuprinsul articolului

De Ziua Culturii Naționale, Teatrul Național Radiofonic Radio România (SRR) lansează eteatru.ro, cea mai mare colecție on-demand de teatru radiofonic din România. Platforma, disponibilă începând cu 15 ianuarie, oferă acces în timp real la mii de producții din arhivă, de la spectacole clasice și montări legendare, până la creații contemporane și premiere special realizate pentru mediul audio.

Cea mai mare colecție de teatru radiofonic, la un click distanță

Noul eteatru.ro include și o interfață dedicată copiilor, cu cele mai frumoase povești și piese în interpretări memorabile. Inspirat de marile platforme de streaming, eteatru.ro permite utilizatorilor să își creeze cont personal, să salveze spectacolele favorite și să reia ascultarea oricând doresc.

Toate producțiile au fost remasterizate și respectă standarde tehnice internaționale, asigurând o calitate audio captivantă.

„Spectacolele disponibile pe noul eteatru.ro au fost remasterizate și respectă cele mai înalte standarde tehnice de difuzare digitală, în conformitate cu normele internaționale de broadcasting, pentru a oferi o experiență audio completă și captivantă”, anunță reprezentanții Teatrului Național Radiofonic din România.

Logodne, despărțiri și scandaluri. Lista bărbaților din viața Ramonei Olaru
Logodne, despărțiri și scandaluri. Lista bărbaților din viața Ramonei Olaru
Verificări după bâlbâielile Direcției de Taxe din Sectorul 2. Este haos în toată țara
Verificări după bâlbâielile Direcției de Taxe din Sectorul 2. Este haos în toată țara
teatru radiofonic

Lansare platforma teatru radiofonic. Sursa foto: Teatrul Național Radiofonic din România

Noi piese vor fi urcate pe platformă periodic

Platforma va fi actualizată constant, cu zeci de spectacole noi adăugate lunar, ajungând rapid la mii de producții de teatru radiofonic și povești audio.

„Noul eteatru.ro este conceput ca o platformă cu un catalog în continuă dezvoltare, care își extinde constant oferta de conținut. Lunar vor fi adăugate zeci de spectacole noi, iar catalogul va ajunge, în scurt timp, la mii de spectacole de teatru radiofonic și povești audio”, mai arată sursa.

Veste bună pentru iubitorii de teatru radiofonic

Prima difuzare de teatru la radio în România a avut loc pe 18 februarie 1929, cu piesa „Ce știa satul” de V. Al. Jean (Ion Valjan), marcând începutul unei tradiții culturale care continuă și astăzi, cu o arhivă de patrimoniu ce reunește texte clasice și contemporane, regizori de prestigiu și voci marcante ale scenei românești.

Lansarea oficială a eteatru.ro, pe 15 ianuarie, va fi integral gratuită.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:02 - Ludovic Orban, după ce Nicușor Dan a rămas înzăpezit la Paris: Nu este vremea sub om, ci bietul om sub vreme
18:51 - Logodne, despărțiri și scandaluri. Lista bărbaților din viața Ramonei Olaru
18:45 - Sute de gospodării încă fără curent, după valul de avarii provocat de vremea severă
18:38 - Bulgarii își schimbă masiv economiile în euro. Peste o treime din leva a dispărut deja din circulație
18:30 - Regele Charles, vizită în Statele Unite. Pretențiile lui Harry riscă să umbrească agenda oficială
18:20 - Verificări după bâlbâielile Direcției de Taxe din Sectorul 2. Este haos în toată țara

HAI România!

Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a

Proiecte speciale