Oamenilor le-a fost cerută chiria în avans, însă niciunul dintre ei nu știa că apartamentul mai fusese închiriat și de alte persoane.

Individul care le-a luat banii le-a dezvăluit fără vreo remușcare că aceștia sunt victimele unei înșelăciuni, iar dacă cineva va raporta acest incident la Poliție, va recurge la gesturi extreme.

„Apartament cu două camere, mobilat modern, aflat în apropierea unei staţii de metrou”, este anunțul postat pe un site de profil. În decurs de o zi, 30 de persoane au închiriat locuința de la cel ce pretindea că este proprietar. presupusul proprietar. Ba mai mult, bărbatul a luat de la cele 30 de persoane suma de 3900 de lei, bani care se presupune că reprezentau chiria pe 3 luni.

„S-a împlinit data de 15 august, şi am primit un filmuleţ video în care se arăta că s-ar fi inundat apartamentul şi apoi explicaţiile de rigoare că trebuie să se ocupe să repare. Am zis ok, aşteptăm până la 1 septembrie. Am așteptat până la 1 septembrie, după care au urmat din ce în ce şi alte amânări”, a declarat unul dintre păgubiți.

După mai multe amânări, a venit și explicația șocantă. „Am primit un SMS în care spunea că el a dat ţeapă oamenilor, să ne luăm gândul de la bani, că nu el este proprietarul locuinţei şi nici să nu îl dăm la Poliţie, sau să mergem la el acasă, pentru că se va sinucide”, a declarat o altă victimă.

Cei 30 de păgubiţi au făcut plângere la Poliţie, dar ancheta este abia la început.

Mulţi dintre cei 30 de păgubiţi se tem că nici nu ştiu clar ce au semnat. Nu au primit nicio copie şi nici nu au fotografiat ceea ce ar fi trebuit să fie contractul lor de închiriere, scrie Observator TV.

