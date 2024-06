Monden Scandal de proporții la Antena 1. Două vedete s-au certat după emisiune







Scandal uriaș la „Te cunosc de undeva”, Antena 1.În sezonul cu numărul 20 Te Cunosc de Undeva, Zarug a făcut echipă cu Eliza Natanticu, iar cei doi s-au înțeles foarte bine și au reușit să cucerească juriul.În sezonul 17 al emisiunii de la Antena 1, Zarug a făcut echipă cu Jazzy Jo. Cântărețea a fost foarte nemulțumită de colegul său și s-a certat cu el după terminarea show-ului.

Scandal la „Te cunosc de undeva”

Zarug a povestit că Jazzy Jo l-a blocat pe rețelele de socializare și că n-a mai dorit să vorbească deloc cu el după terminarea emisiunii. Acesta a recunoscut că nu știe să lucreze în echipă și că ar fi trebuit să procedeze diferit.

„Jazzy Jo mi-a dat și unfollow și tot. Efectiv, după ce s-a terminat, s-a supărat tare. Adevărul este că am învățat și eu să lucrez și eu în echipă. Ca artist, ești destul de individualist așa, nu chiar știi să lucrezi în echipă, acum m-am perfecționat cu Eliza Natanticu (…) Două gale am câștigat plus bonus”, a spus Zarug la Xtra Night Show.

A ajuns la spital după repetiții

Zarug a mai spus că a ajuns la spital după repetiții, deoarece corpul său a fost foarte solicitat.“Repetam mult acasă, cel puțin pe partea de canto și coregrafie, da. Coregrafia m-a băgat în spital. E prima oară în viața mea când am ajuns cu salvarea la urgență, nefiind obișnuit cu efortul fizic atât de intens, mi-am suprasolicitat corpul și am făcut o contractură intercostală și a fost un moment ‘simpatic’.”, a mai spus fostul concurent.

S-a înțeles foarte bine cu Eliza Natanticu

În schimb, Eliza Natanticu și Zarug s-au înțeles foarte bine la „Te cunosc de undeva”. Soția lui Cosmin Natanticu a spus că este mândră de relația de prietenie pe care o are cu Zarug și că între ei există chimie.

„Lumea ar fi zis despre noi în primă fază că n-o să ne înțelegem. Toți se gândesc că am fost în echipe adverse la Asia Express. Și, ce crezi, chiar să o ai parte de o surpriză. Mă înțeleg extraordinar cu el. Avem o chimie și această chimie ne face să strălucim. Râdem, glumim. Facem mișto unul de celălalt. (…)Sunt foarte mândră de relația mea cu Zarug. Am ajuns să ne cunoaștem și să văd ce om, deosebit, talentat este. ”, a declarat Eliza Natanticu pentru FANATIK.