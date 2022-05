Te angajează pe loc, sunt zeci de mii de locuri disponibile. Salariile sunt peste medie

Este criză pe piața muncii din România și în ceea ce-i privește pe asistenții medicali. Ar fi nevoie de aproximativ 50.000 de astfel de persoane calificate, iar părinții sunt sfătuiți să-i ghideze pe copii către școlile postliceale de profil. Sistemul sanitar al României se găsește pe locul al doilea într-un top al joburilor de viitor, cu un estimat de 192.996 de poziții deschise în următorii ani, potrivit unui studiu realizat de FRAME.

Criză mare de asistenți medicali în România

Salariile asistenților medicali sunt cuprinse între 4.000 și 5.500 de lei, la care se adaugă bonusuri.

Din cauza migrației cadrelor medicale, conform studiului realizat de FRAME, la inițiativa Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila” și a Liceului Teoretic “Dr. Mioara Mincu” din București. În România este formată forța de muncă pentru sistemul sanitar, care mai apoi este exportată. Tocmai din acest motiv se înregistrează un deficit de asistenți medicali.

”România formează un număr mare de practicieni din domeniul sănătății, emigrația personalului medical a contribuit la un deficit de forță de muncă în domeniul sănătății la nivel național, iar numărul de medici și asistenți medicali pe cap de locuitor este cu mult sub mediile UE. Acest aspect afectează în mod negativ accesul la îngrijire și contribuie la timpul de așteptare”, arată raportul FRAME, potrivit datelor oferite de Raportul State of Health in the EU – România 2021, realizat de Comisia Europeană.

Așadar, deficitul de asistenți medicali, în țara noastră, ajunge la aproximativ 50.000. România este cel mai mare furnizor de asistenți medicali de pe piaţa muncii europene, în condiţiile în care sistemul românesc public de sănătate se confruntă cu cel mai mare deficit de asistenți medicali de până acum”, mai notează raportul.

Problema este uriașă în multe zone rurale

În anul 2015, în țară erau un număr de 119.513 medicali, iar în anul 2020 numărul acestora a ajuns la 137.589.

Multe zone rurale sunt insuficient deservite, iar distribuția forței de muncă din domeniul sănătății este inegală. Județul Vaslui are cea mai mare rată de marginalizare rurală din țară, raportat la accesul la serviciile medicale, potrivit Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România, realizat de Banca Mondială și BERD.

Rata de marginalizare medicală a județului Vaslui este de circa 20 de procente, fiind de aproape patru ori mai mare decât media națională. Aceeași situație se înregistrează și în județele Iași, Covasna, Brașov, Botoșani, Galați, Bacău, Sibiu și Mehedinți, marginalizarea rurală existentă fiind de 9 – 15% din totalul populației rurale.

În plus, în analiza citată se estimează că numărul asistenților medicali plecați la muncă peste hotare este în jur de 100.000, conform dcmedical.ro.