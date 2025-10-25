„Te-am învins!” - strigătul de satisfacție al marilor ctitori de catedrale ortodoxe! Obiceiul acestei exclamări apare cel puțin de două ori în istoria marilor ctitorii creștine.

Justinian și Neagoe Basarab sunt doi ctitori de catedrale. Ei au considerat necesar să spună că prin ceea ce au clădit, și-au întrecut predecesorii.

Începute în 532, lucrările la ceea ce avea să fie Catedrala Sfânta Sofia (Hagia Sophia) au înaintat în timp record. La 26 decembrie 537 d.Hr., Catedrala era gata. Împăratul Justinian a exclamat: „Glorie Dumnezeului care m-a ajutat să-mi săvârșesc o astfel de lucrare ! Solomon te-am învins !”

Această exclamație făcea trimitere la Templul lui Solomon de la Ierusalim, considerat drept cea mai mare construcție a lumii cunoscute până atunci.

Neagoe Basarab a fost canonizat de către Biserica Ortodoxă Română în 9 iulie 2008 pentru „nevoințele” sale în apărarea creștinătății. Fără îndoială, ctitoria de la Curtea de Argeș este cea mai de seamă operă a sa. A domnit prea puțin, doar 9 ani, între 1512 și 1521. Soția sa și-a sacrificat și bijuteriile personale ca lucrarea de o fină măiestrie să prindă contur și să fie finalizată. Neagoe Basarab auzise de legenda Meșterului Manole știa și de vechile ctitorii domnești ale Curții de Argeș. a doua capitală a Țării Românești după Câmpulung Muscel.

Domnitorul a exclamat, când ctitoria a fost finalizată: „Te-am învins Justiniane!”, cu referire la faptul că el considera că ctitoria sa întrecea în frumusețe Hagia Sophia de la Constantinopol. Catedrala a fost sfințită în anul 1517, fiind ridicată între 1512 și 1517. Aici, viitorul Rege Carol I al României a spus că „am găsit loc de murit”, în timp ce la Sinaia, a spus că „am găsit loc de trăit”. La Sinaia, va edifica una din cele mai frumoase construcții, Castelul Peleș, iar la Curtea de Argeș, a lăsat prin testament să fie locul său de veci și a recomandat urmașilor săi să aleagă același loc de veci.

Se spune că Mihai Eminescu ar fi scris în proza sa jurnalistică despre necesitatea să avem o Catedrală a Mântuirii Neamului. În 1885, Biserica Ortodoxă Română a devenit autocefală. A devenit Patriarhie în anul 1925. În noiembrie 2007 și noiembrie 2018, PF Daniel, Patriahul Bisericii Ortodoxe Române a pus piatra de temelie, respectiv, a sfințit Altarul Catedralei.

Pe 26 octombrie 2025, de ziua Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, în Anul Centenar al Patriarhiei Ortodoxe Române, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului, Catedrala Mântuirii Neamului se va sfinți. Este cea mai mare catedrală ortodoxă din lume. Numai crucea de pe cea mai mare turlă are 7 tone greutate.

Patriarhul Daniel ar putea rosti mâine, 26 octombrie 2025, „Te-am învins Sfinte Neagoe Basarab!”