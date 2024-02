Taylor Swift îmbrăcată de mii de dolari pe scenă. Care sunt cele mai scumpe ținute ale artistei

Taylor Swift nu apare în public oricum. Niciuna dintre ținutele ei nu costă mai puțin de o mie de dolari. Una dintre ținute a fost Ashish Red Coat care are un preț estimat de 1.500 USD. Taylor Swift a purtat haina în timpul versiunii ei de zece minute din All Too Well. Designul îndrăzneț și culoarea izbitoare fac din îmbrăcăminte o piesă remarcabilă în garderoba lui Swift Eras Tour.

Vedeta a făcut o alegere îndrăzneață în materie de modă când a îmbrăcat o „Salopetă cu un picior” Roberto Cavalli. Salopeta avea un design asimetric, o mânecă neagră transparentă, țesătură strălucitoare. Această ținută costă aproximativ 1.700 de dolari.

Taylor Swift a purtat un body de 2.800 de dolari

O altă ținută extravagantă purtată de vedetă a fost un body Oscar De La Renta. Acesta costă nu mai puțin de peste 2.800 USD, îmbină eleganța și modernitatea. Body-ul pe care l-a purtat Swift când a interpretat Midnight Rain este o dovadă a măiestriei excelente a lui De La Renta.

Asortat cu cizme sclipitoare, body-ul a fost accesorizat cu franjuri cu mărgele si mii de cristale. Designul sofisticat al ținutei și estetica elegantă au făcut din aceasta o piesă cheie în garderoba turneului lui Swift. O altă piesă a fost body-ul personalizat Zuhair Murad cu ornamente albastre.

Uimitoarea piesă este accesorizată cu 20.000 de cristale și perle strălucitoare. Și a avut nevoie de peste 350 de ore de lucru pentru a fi creat, potrivit Vogue.

Cizme de aproape 6.000 de dolari

Swift a combinat body-ul mov cu mărgele cu cizme până la genunchi de la Christian Louboutin și o jartieră asortată cu mărgele. Bodyul are un preț estimat de 9.500 de dolari, iar cizmele Louboutin de la Swift costă aproximativ 5.995 de dolari.

De asemenea Taylor Swift a îmbrăcat o rochie uluitoare Elie Saab Couture în timpul primei nopți a concertului ei de la Tampa. Rochia, împodobită cu aplicații florale și mărgele strălucitoare, este o dovadă a măiestriei lui Elie Saab.

Calitatea eterică a rochiei oglindește temele de vis și romantice predominante în muzica lui Swift. Rochia Couture este estimată la 13.000 de dolari, ceea ce o face una dintre cele mai scumpe ținute din garderoba lui Taylor’s Eras Tour.