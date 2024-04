Economie Românii nu scapă de noi impozite. Categoriile ce vor fi vizate să rămână cu mai puțini bani







Creșterea impozitelor și a taxelor este inevitabilă, consideră unii analiști economici. Chiar dacă politicienii evită majorarea obligațiilor fiscale pentru români în an electoral, impozitul progresiv nu ar fi o măsură fiscală de neaplicat, susțin specialiștii financiari.

Noi impozite. Analist: „Să plătească bogații”

În opinia lui Bogdan Glăvan, analist economic, impozitarea progresivă ar putea fi introdusă în România, în 2025, pentru că anul 2024 este electoral, iar politicienii ar putea pierde eelctorat, dacă ar majora taxele și impozitele.

„Eu cred că vor exista presiuni să mergem în direcția impozitării progresive? De ce? Tocmai pentru că poate fi vândută chiar sub această ”pălărie” a poverilor inegale. Deci să plătească bogații, pentru că bogații au de unde. Până când populația va descoperi că, de fapt, ea este carne de tun, și că ea va plăti. Așa cum au descoperit pensionarii, când li s-au mărit pensiile, că intră sub incidența impozitului provenit. Așa și oamenii cu venituri mai mici vor descoperi, într-un an sau doi, din cauza inflației, că vor plăti cu toții acea treaptă superioară de impozitare și că, de fapt, impozitarea progresivă nu se referă doar la bogați, ci la toată lumea”, s-a exprimat Bogdan Glăvan, pentru Antena3.

Reprezentanții Fondului Monetar Internațional și cei ai Comisiei Europene au propus Guvernului României să ia mai multe măsuri fiscale, pentru o mai bună colectare a veniturilor la bugetul public și pentru a stopa creșterea inflației .

Astfel, specialiștii internaționali, unii dintre ei cu rol crucial în avizarea fondurilor europene pentru țara noastră au propus măsuri fiscale precum:

impozit locale în funcție de valoarea proprietăților

taxă pe mașini de lucc

eșalonarea recalculării pensiilor în plată

10% impozit pentru salariile până în 4.000 de lei brut

20% pentru ceea ce depășește 4.000 de lei brut

o singură cotă TVA

creșterea impozitului pe dividende la 10%

Impozitele în creștere. Explicațiile ministrului de Finanțe

În pofida recomandărilor specialiștilor internaționali, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, spune că țara noastră are nevoie de cota unică, nu de impozitare progresivă, deoarece oamenii ar rămâne cu mai mulți bani în portofel. În trecut, au fost discuții aprinse în coaliție pe tema introducerii impozitării progresive, însă, până la acest moment nu s-a ajuns la o decizie în acest sens.