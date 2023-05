Tavi Clonda, adevărul despre infidelitate. Soțul prezentatoarei de televiziune a spus dacă a înșelat-o pe Gabriela Cristea

Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din România. Cei doi s-au căsătorit în anul 2015 și au împreună două fiice, pe Iris și Victoria. Soțul prezentatoarei de televiziune a fost întrebat recent dacă și-a înșelat vreodată una dintre partenerele. Tavi Clonda a mărtutisit că atunci când a iubit cu adevărat o femeie nu a înșelat. Artistul a făcut și câteva dezvăluiri privind relație cu Gabriela Cristea.

„O întrebare foarte bine pusă. În dragoste nu am înșelat. Când eram mai tânăr așa în relații… Dar nu o iubeam. Ea este iubirea vieții mele (n.r. Gabriela Cristea), dar când iubești, eu cel puțin când am iubit nu am înșelat. Când iubești cu adevărat și primești cumva, că poți să iubești, dar dacă ea nu îți dă nimic acolo, la un moment dat te duci, că ești bărbat”, a declarat Tavi Clonda.

Gabriela Cristea, din nou, însărcinată?

Soțul Gabrielei Cristea a spus și de ce are nevoie un bărbat de la partenera sa. „Un bărbat vrea doar trei lucruri, vrea sex, vrea afecțiune, nu iubire, că iubire ar trebui să existe, afecțiunea e altceva, e manifestarea iubirii, și bineînțeles mâncare, dar asta cu mâncarea, uite, îți mai faci și singur”, a spus Tavi Clonda în timpul emisiunii lui Cristi Brancu de la PrimaTV.

Gabriela Cristea a declarat recent că a mai făcut un test de sarcină. Prezentatoarea de televiziune a mărturisit că rezultatul a fost negativ, dar este fericită cu familia pe care o are. De asemenea, vedeta de la Antena 1 consideră că nu mai este cazul ca încă un copil să apară în familia lor. „Nu, nu mai este cazul, s-a închis robinetul bine sau nu știu cât de bine, dar nu, nu este cazul. Dar am făcut, într-adevăr, un test de sarcină, doar că nu au ieșit două liniuțe”, a declarat Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii Cristinei Șișcanu.