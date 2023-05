Divorț cu scandal. O cunoscută artistă, acuzată de fostul soț că a furat totul din casă și s-a mutat la noul iubit

Mariana Comisici, cântăreață de muzică populară și de manele, este în plin proces de divorț cu soțul său, după ce acesta a aflat că este înșelat. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu opt ani și au împreună două fete. Soțul artistei este cel care a depus actele de divorț la Judecătoria Sectorului 2, joi, 27 aprilie. În plus, el a solicitat instanței ca domiciliul celor două minore să fie stabilit în locuința sa.

Alexandru Cosmici a decis să se despartă de interpreta de muzică populară, după ce a aflat că soția sa îl înșală. El a declarat că Mariana Cosmici nu se ocupă de cele două fetițe ale sale și nici de casă. Soțul artistei a dezvăluit că el era cel care mergea cu fiicele sale peste tot pentru că Mariana Cosmici ar fi fost plecată foarte mult timp de acasă, iar timpul liber îl petrecea pe rețelele sociale.

„Unul dintre motive e faptul că m-a înșelat, ea e consumatoare, sunt mai multe chestii. Știe doar să se aranjeze, munca nu-i place. Eu veneam la 16.00 de la job, eu ieșeam apoi cu fetele afară, eu le dădeam să mănânce, le băgam la somn. Eu duceam și luam copiii de la grădiniță, duceam fata la antrenament. Ea venea numai la 3, 4 dimineața acasă. Făcea TikTok noaptea, cu copiii pe picioare. A văzut că nu mai sunt bani, ce a zis, gata, a găsit alt fraier. Nu are un leu, cântă pe 15 milioane”, a declarat Alexandru Comisici.

Mariana Cosmici, acuzată că a furat bunuri din locuința soțului

Fostul soț al artistei a mai adăugat că a chemat poliția pentru a intra în casa în care locuia cu chirie cu Mariana Cosmici. Interpreta de muzică populară este acuzată că a furat din locuința comună până și medicamentele, jucăriile fetelor și un aparat de aeorosli. Mai mult decât atât, cântăreața i-ar fi pus hainele fostului soț în pungi și le-a aruncat pe scara blocului. Alexandru Comisici susține că fosta sa parteneră a intrat cu forța peste mama sa, care este administratorul blocului respectiv.

„A furat tot din casă, a venit cu amantul. Au cărat cu duba. Erau o mulțime de scule cumpărate de mine, a luat tot, televizoare, plasme, mie mi-a lăsat doar un televizor din bucătărie. Eu am stat la ușă până a venit poliția. Au intrat peste maică-mea cu japca, au îmbrâncit-o. Mama se ocupă cu administrația blocului, i-a deschis pentru că credea că-i vreun vecin. Ea când a văzut că mama e vânătă, s-a lovit și ea. Dar cât a fost poliția acolo, ea nu avea nicio vânătaie. Ea nu voia să plece fără copii. A plecat, a coborât cu poliția jos, a doua zi s-a dus și ea la INML”, a mai declarat fostul soț al artistei.

Alexandru Cosmici a dezvăluit că i-a dat bani interpretei de muzică populară pentru a cumpăra o garsonieră pentru mama ei. În plus, bărbatul i-ar fi dat și suma de 3.000 de euro soacrei sale pentru a merge la dentist și i-ar fi cumpărat și o mașină. De asemenea, Alexandru îl acuză pe socrul său că a luat 6.000 de lei din indemnizația copiilor, sumă de bani care se afla pe un card. În cele din urmă, fostul soț al cântăreței a reușit să își recupereze banii investiți.

Cum a aflat Alexandru Cosmici că era înșelat

Soțul artistei a spus și cum a aflat că Mariana Cosmici îl înșală. Alexandru i-ar fi citit conversațiile interpretei de muzică populară de pe rețelele sociale. Unele dintre prietenele cântăreței au sfătuit-o să lovească singură și să anunțe poliția că a fost bătută de soțul ei. Mai mult decât atât, aceste femei i-au recomandat Marianei Cosmici să spună oamenilor legii că soțul ei este alcoolic.

„Am găsit mesaje de-ale ei în laptop, pentru că avea parola salvată. O îndemnau altele să se dea cu capul de pereți, și să cheme poliția că am bătut-o. Ea nici măcar o listă nu era în stare să facă, cu ce trebuia să cumpăr. Când i-am văzut mesajele pe laptopul meu am aflat multe. Ea zicea că se duce la studio, o întrebam dacă a înregistrat ceva, dar era în altă parte. Era cu gândul în altă parte. L-a găsit pe ăla, Gabi Rusu îl cheamă, s-a mutat la el”, a mai declarat Alexandru Cosmici, care a susținut că nu a lovit-o niciodată pe fosta sa soție. În plus, acesta ar deține o înregistrare în care se poate auzi cum artista este cea care îl lovea pe el, potrivit Cancan.ro.