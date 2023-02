Tatăl Denisei Răducu trăiește cu o mare frică: „Cavoul i-a luat foc. Mi se rupe inima”

Denisa Răducu s-a stins din viață la vârsta de 27 de ani, pe 23 iulie 2017, după ce s-a luptat cu o boală dificilă. La cinci ani de la moartea ei, tatăl artistei a declarat că îi este frică să nu ardă cavoul fiicei sale și că încearcă să meargă în fiecare zi la cimitir.

Tatăl Denisei Răducu a mai declarat că nu a putut trece nici până în ziua de azi peste moartea fiicei sale și că i se rupe inima când se gândește la ea.

„Ce să fac? Sunt cu serviciul, cu casa, cu ale mele. Nu am cum să trec niciodată peste moartea fiicei mele. Au trecut cinci ani și jumătate, de atunci, foarte greu, inexplicabil de greu. De când s-a întâmplat tragedia asta…din două în două zile merg la cimitir la ea să îi aprind o lumânare pentru că îmi este frică să nu ia cavoul foc…știți povestea cu cavoul care i-a luat foc după ce a fost înmormântată, în primul an de la o lumânare, nu? A fost un șoc pentru mine.

Mi se rupe inima de dorul fiicei mele, dar nu am ce să fac, trebuie să accept viața asta care nu este de multe ori corectă. Atunci când merg la cimitir la ea nu îi fac poze la mormânt pentru că nu pot să le am în telefon. Mi se rupe sufletul dacă găsesc așa imagini cu ea în telefon. Am tablouri cu Denisa în casă, atunci când era bine, era pe scenă, era veselă și aranjată. Nu îmi doresc să am imaginea ei altfel”, a mai spus bărbatul pentru Click.

Denisa Răducu a murit înainte de nuntă

Tatăl Denisei Răducu a mai declarat că probabil fostul iubit al fiicei sale și-a refăcut viața, dar că nu-l poate condamna. Artista urma să se căsătorească cu Florin, partenerul ei, dar nu a mai apucat.

„Probabil Florin și-a refăcut viața lângă altcineva, așa mă gândesc eu. Nu cred că stă el de cinci ani și jumătate singur, de când a murit fiica mea. Este ceva normal să fie cu altcineva. Așa le-a fost scris lui și fiicei mele să nu rămână împreună’, a mai adăugat tatăl Denisei Manelista.