Moartea a pus stăpânire pe România! Groparii din cimitire se plâng că nu mai fac față valului de decese: ”Este multă durere”

Groparii din Botoșani se plâng că nu mai fac față la numărul de decese provocate de pandemia de coronavirus. Activitatea este una extrem de intensă în ultimele săptămâni și pare a avea ritmul unei din timpul războiului. Conducerea Serviciului Public de Administrare Pieţe, Obor şi Cimitire (SPAPOC) a decis să închirieze un excavator care să sape gropi pentru că, efectiv, groparii nu au mai făcut faţă valului de înhumări, conform monitorulbt.ro.

Groparii nu mai fac față la numărul ridicat al morților

„Pe 12 octombrie au fost 14 înhumări. Am închiriat un excavator. A fost o situaţie de forţă majoră deoarece trebuiau săpate şapte gropi. Celelalte familii aveau deja locuri concesionate”, a declarat Marinela Vieru, directorul SPAPOC.

În ultimele zile, în Botoșani sunt și 10 înhumări, iar într-o perioadă obișnuită erau 5-6. În fiecare lună se înregistrau aproximativ 50 de înmormântări, iar acum numărul s-a dublat. „Am avut un deces în familie şi am avut parte de o situaţie greu de descris în cuvinte. Când am mers la priveghi erau trei persoane decedate depuse în capela de lângă biserica de la Pacea, două în pridvor şi două în biserică. Este multă durere. Nu am crezut că acest coronavirus va aduce o aşa de mare durere”, a afirmat un botoșănean, conform sursei citate.

În aceste condiții, edilii trebuie să găsească soluții, pentru că nu mai există locuri de veci. Este în derulare licitaţia vizând extinderea Cimitirului Eternitatea. Anunţul a fost postat pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, vinerea trecută, termenul limită pentru depunerea ofertelor fiind 28 octombrie. Valoarea contractului este de 4.517.810 de lei.

Se caută soluții pentru extinderea cimitirelor

„Municipiul Botoşani se confruntă cu o acută lipsă de locuri de înhumare în ambele cimitire ale oraşului. Singura posibilitate de rezolvare a problemei este extinderea Cimitirului Eternitatea, pe terenul proprietate a Consiliului Local. Terenul în suprafaţă de 77.928 de metri pătraţi este adiacent vechiului cimitir şi, prin lucrări de sistematizare, se poate alipi construcţiei existente.

Etapa I se referă la o suprafaţă de 55.600 de metri pătraţi. Acest teren se află într-o zonă nesistematizată şi, prin lucrări de protecţie cu arbori, arbuşti se poate amenaja o aripă a cimitirului existent”, se specifică în document.