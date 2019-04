Tarifele telefonice, plafonate în UE

Tarifele pentru apeluri fixe şi mobile efectuate către orice ţară din interiorul Spaţiului Economic European (statele Uniunii Europene, plus Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) nu vor depăşi 0,19 euro (fără TVA) pe minut, respectiv 0,06 euro pentru un SMS, începând cu data de 15 mai 2019, a anunţat, ieri, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.





Conform arbitrului pieţei telecom, apelurile internaţionale în SEE sunt apelurile efectuate atunci când consumatorul, aflat în ţara unde deţine abonamentul, sună pe cineva din altă ţară din SEE, în comparaţie cu apelurile în Roaming, care sunt apelurile efectuate de către utilizator atunci când călătoreşte în străinătate. Plafoanele tarifare de 0,19 euro pe minut pentru apeluri şi 0,06 euro pentru SMS se aplică doar apelurilor şi mesajelor text către numere din SEE care sunt tarifate în funcţie de consumul efectiv, nu şi celor care sunt incluse în abonamente/(extra)opţiuni deja achiziţionate. Totuşi, după epuizarea minutelor sau SMS-urilor incluse, tariful aplicabil trebuie să respecte plafonul reglementat. Autoritatea de reglementare precizează că aria de aplicare a acestor plafoane este identică ariei de aplicare a regulamentul european „Roam like at home”.

Dragnea, reactie SOC la adresa jandarmilor care l-au aparat la ICCJ! Ce a putut sa le spuna

Pagina 1 din 1