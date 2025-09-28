Tăriceanu, sfaturi pentru începătorii în afaceri: Adevăratul talent e s-o pornești atunci când nu ai bani

Călin Popescu Tăriceanu a declarat în cadrul unui interviu faptul că el a reușit să facă afaceri pentru că a avut capital. Recunoaște însă că acum lucrurile sunt mai complicate.

Fostul premier a dezvăluit în cadrul unui interviu faptul că a reușit să își pună afacerile pe picioare când foarte multă lumea nu avea capital. ”Eu am avut un mare noroc și anume că am început afacerile la debutul anilor 1990 când foarte multă lume nu avea capital. Astăzi ca să faci o afacere de succes de cele mai multe ori îți trebuie capital, dar îți trebuie și inteligență.

Eu am avut doar inteligența afacerii, cum să montez o afacere și nu a fost numai una, cea cu mașinile. Am reușit să fac și o altă afacere de succes cum a fost radioul”, a povestit fostul lider PNL.

”Astăzi nu cred că s-ar mai putea face ceea ce am făcut acum 35 de ani decât foarte greu cu toate că nu e imposibil. Și nu vreau să creadă cei tineri care au în minte o afacere să nu se apuce. Nu!

Așa cum spunea și bunicul meu toți proștii știu să facă afaceri cu bani, aia deștepți știu să facă afaceri fără bani. Adică numai cu mintea.”, a spus fostul politician.

Acesta a continuat și a explicat faptul că adevăratul talent e să pornești o afacere atunci când nu ai bani. ”Și cred că spiritul întreprinzător îl și ai, te naști cu el, dar se și educă. Și eu ca om care am lucrat în învățământ pun foarte mult accent pe învățare.

Deci cei care au temeri că nu știu să facă afaceri să pună mâna să facă un master în administrarea afacerilor și să învețe. Și vor vedea că e mai simplu decât atunci când nu au cunoștințele necesare”, a mai spus fostul premier.