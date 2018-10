TĂRICEANU îl cheamă la RAPORT pe DRAGNEA. TENSIUNE în COALIȚIA PSD-ALDE!

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a anunțat, miercuri, că iși dorește o întâlnire cu președintele PSD, Liviu Dragnea, și ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, după ce liderul PSD a declarat că se va face o nouă rectificare bugetară.





„Îl vom chema pe ministrul de Finanțe să ne facă o prezentare a execuției bugetare de până acum. Eu nu stau să iau informații decât de la sursă. La nivelul coaliției așa e normal să se întâmple și așa se va întâmpla.”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

Declarația vine în contextul în care Dragnea a anunțat că proiectul legii bugetului este aproape de finalizat.

„Proiectul legii bugetului de stat este aproape gata. Urmeaza joi sa mai avem o ultima discutie pe proiectul privind finantarea autoritatilor locale si proiectul de dezvoltare locala. De asemenea, mai trebuie aprobate niste memorandumuri in Guvern si sper sa se inteleaga colegii din Guvern, de la cele doua partide, sa se aprobe acele memorandumuri, pentru ca ele au fost luate in calcul atunci cand s-au construit si bugetul de stat si programul de guvernare. Deci in interval foarte rezonabil de timp proiectul de lege al bugetului de stat trebuie sa fie facut public si sa inceapa procedurile legale”, a declarat Dragnea.

Pagina 1 din 1