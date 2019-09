„După alegerile din 26 mai am avut o discuție cu doamna Dăncilă, noul președinte al PSD, după ceea ce s-a întâmplat cu Dragnea. Ea mi-a spus că-și menține angajamentele luate de Liviu Dragnea. Mi-a spus cu o seninătate cuceritoare că știe faptul că eu stau mult mai bine în sondaje, că eu voi fi candidatul, dar că are nevoie de niște sondaje pe care să le prezinte partidului, să-și justifice decizia. După două săptămâni mi-a spus că au venit sondajele, după aceea mi-a spus că mai trebuie încă un sondaj, după patru săptămâni mi-a zis că mai este nevoie de încă un sondaj și apoi a început să meargă prin țară, iar organizațiile îi cer să candideze ea la prezidențiale. Apoi au organizat o ședință CEX și de acolo doamna Dăncilă a ieșit drept candidat la prezidențiale.”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Președintele ALDE a declarat că nu putea să mai aibă încredere în premier, iar acesta este motivul pentru care a părăsit coaliția de guvernare.

„După care mă întâlnesc cu ea și îi zic: păi, ce faci? Ce am vorbit? Mi-a zis că-i cere partidul. Bun, i-am zis! Nu puteai să-mi zici de la bun început, nu puteai să fi corectă de la bun început și să-mi spui adevărul? I-am spus atunci, direct, că-i doresc tot binele, dar eu nu mai am încredere în dumneaei și în PSD. Nu puteam să mai am încredere că în momentele importante putem colabora și acesta a fost motivul pentru care am părăsit guvernare.”, a conchis președintele ALDE.

