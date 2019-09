Tăriceanu a declarat că a fost o onoare si un privilegiu să fie 5 ani președinte al Senatului și că prețui întotdeauna această perioadă.

„Am acționat pentru a fi un președinte corect, echilibrat si echidistant. Am promis că voi fi implicat, nu voi asista pasiv la ce se întâmplă în societate. Am militat că drepturile si libertățile cetățeanului sa fie reale, nu lozinci de campanie. Am denunțat de la aceasta tribună abuzurile din justiție. M-am bucurat de susținerea unora din dvs. E trist pentru mine să remarc ca opoziția nu a înțeles această luptă pentru îndepărtarea influenței serviciilor din justiție și pentru eliberarea judecătorilor de sub orice presiune”, a zis Tăriceanu de la tribuna Senatului.

