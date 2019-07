Tarcea renunță: vrea să trăiască printre oameni cu bun simţ

Prezentă la dezbaterile de la sediul Curţii Constituţionale, Cristina Tarcea a fost întrebată de jurnalişti de ce nu mai candidează pentru un nou mandat.





Șefa instanței supreme a dat un răspuns dezarmant, pe care l-a și detaliat: ,,Vreţi un răspuns diplomatic sau un răspuns sincer? Răspunsul diplomatic ar suna la maniera: am obosit. Răspunsul sincer sună la modul: în calitate de preşedinte al Înaltei Curţi, din păcate, trebuie să relaţionezi cu persoane din afara sistemului de justiţie şi din afara Înaltei Curţi. Ce am văzut, ce am trăit şi ce am simţit m-au făcut să îmi fie extrem de dor să trăiesc printre oameni obişnuiţi, cu foarte mult bun simţ, cu foarte multă onestitate şi cu mai puţină imaginaţie. Ăsta e răspunsul sincer", Întrebată dacă i-a fost teamă de concursul organizat de CSM, Tarcea a precizat: ,,Pentru că suntem la momentul sincerităţilor, vreau să vă spun că tot atacul ăsta şi asaltul la care a fost supusă Curtea supremă m-au făcut de foarte mult timp să meditez la ideea dacă mai merită sau nu mai merită să duc în continuare mandatul. Şi am spus că da, trebuie să lupt să îmi termin mandatul, pentru a demonstra că plec când vreau eu şi nu când vor alţii. Nicio clipă nu m-am gândit la corectitudinea sau incorectitudinea concursului pentru că decizia mea era luată de mult timp".

Prezența Cristinei Tarcea la sediul CCR a fost prilejuită de dezbaterile care au loc acolo asupra completurilor specializate. Concret, șefa Instanţei supreme a cerut miercuri suspendarea dezbaterilor de la CCR privind conflictul dintre Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe problema completurile specializate în cauze de corupţie, susţinând că trebuie aşteptată o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE). La începutul şedinţei de la CCR, Tarcea a explicat că mai multe instanţe din ţară au sesizat CJUE cu privire la competenţa Curţii Constituţionale de a lua o decizie în legătură cu modalitatea de compunere a instanţelor. În acest context, Tarcea a menționat că, prin încheierea din 22 aprilie 2019, un complet de cinci judecători de la ÎCCJ a adresat CJUE următoarea întrebare: ,,Art. 19 alin 1 din Tratatul privind UE trebuie interpretat în sensul că se opune adoptării unei decizii de către un organ exterior puterii judecătoreşti, Curtea Constituţională a României, care să aprecieze asupra modalităţii compunerii unor completuri de judecată, cu consecinţa creării premiselor necesare admiterii unor căi extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate într-un interval de timp?" De asemenea, printr-o altă încheiere din 13 mai 2019, un alt complet de 5 judecători de la Instanţa supremă a sesizat CJUE cu întrebarea: ,,Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 19 alineatul (1) din acelaşi tratat şi articolul 47 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că se opun intervenţiei unei curţi constituţionale (organ care nu este, potrivit dreptului intern, instanţă de judecată) cu privire la modalitatea în care instanţa supremă a interpretat şi aplicat legislaţia infraconstituţională în activitatea de constituire a completurilor de judecată?". Șefa ÎCCJ a mai spus că mai este o sesizare a Curţii de Apel Bucureşti trimisă la CJUE, iar una dintre întrebări este: ,,Principiul supremaţiei dreptului european se opune unei reglementări interne care să permită unei instituţii politico-jurisdicţionale, precum Curtea Constituţională, să înfrângă prin decizii nesupuse unei căi de atac principiul raporturilor juridice?” În dezbaterile de la CCR cristina Tarcea a mai avut o solicitare: ,,În acest context, având în vedere faptul că pe rolul CJUE se află trei întrebări prealabile care vizează compatibilitatea competenţelor Curţii Constituţionale de a stabili cu privire la modalitatea de compunere a instanţelor care fac parte din sistemul judiciar, vă rugăm să dispuneţi suspendarea cauzei până când se va pronunţa CJUE.”

Pe de altă parte, şefa Instanţei supreme a contestat numirea preşedintelui CCR, Valer Dorneanu, ca judecător raportor în acest caz. De asemenea, Tarcea a spus că vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache nu avea calitatea de a depune sesizarea la CCR. Solicitarea Cristinei Tarcea de suspendare a dezbaterilor a fost însă respinsă de CCR, iar şedinţa continuă.

