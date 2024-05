Social Taormina, atracție turistică renumită. Unde puteți sta în celebrul orășel







Taormina este o atracție turistică preferată de cei care vor să vadă Italia și să se bucure de mare mare în același timp. Orășelul este unul care oferă și atracții turistice, dar și plaje pe măsură. Prețurile la cazări variază între 80 și 300 de euro pe noapte. Unul dintre cele mai apreciate hoteluri este Villa Carlotta.

Deși este o locație de 5 stele nu toți turiștii au fost mulțumiți de servicii. ”Extrem de dezamăgit!! Am fost încântați să stăm într-un hotel de top din Taormina, un răsfăț special după câteva luni stresante. Camera noastră era mică, personalul a fost eficient, dar nu foarte prietenos. Mesele au fost ok, dar nu „speciale”. Masa noastră de seară a fost foarte scumpă.

Taormina: Atracție la supra-preț

De asemenea, se percepe 20 de euro pe noapte pentru parcarea mașinii închiriate în parcarea hotelului”, a scris un turist. Hotel Villa Schuler este următorul pe lista preferințelor. ”Toate bune, cu excepția politicii de preț! Am rezervat o cameră dublă cu vedere la grădină cu 3 zile înainte de sejurul nostru, la un preț redus de la 169 EUR la 139 EUR. După check-in, când ne-am conectat la Booking.com pentru a face mai multe aranjamente de cazare.

Ne-am dat seama că mai multe camere superioare erau oferite la tarife mult mai mici decât ale noastre. Adică 99 EUR în loc de 250 EUR și, respectiv, 119 EUR în loc de 169 EUR. Când am cerut un upgrade de cameră sau o reducere de preț, el a spus că am primit deja ceea ce am plătit” a apreciat un turist.

”Întreaga experiență cu hotelul, dezamăgitoare”

O altă locație apreciată este Hotel Villa Belvedere. Doar că nici aici lucrurile nu au fost perfecte. ”Întreaga mea experiență cu această unitate a fost dezamăgitoare. La sosire, mi s-au oferit informații minime și am plecat rapid în apartament.

Nu existau instrucțiuni în apartament pentru niciuna dintre facilități, nici măcar o coală de hârtie. Ești pe cont propriu cu acest loc. La un moment dat, frigiderul a încetat să funcționeze și toată mâncarea a fost distrusă. La plecare, managerul a menționat că știa că nu am avut frigider de câteva zile, dar chiar nu i-a păsat”, a povestit un alt turist care a fost în Taormina.