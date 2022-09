Tânăr prins de polițiști când încerca sa-și ucidă unchiul cu o armă chimică

Mai exact tânărul ar fi comandat pe dark web 28 de grame de ricina de la un cetățean american. El i-a cerut acestuia “ceva suficient de tare care sa omoare pe cineva in ore sau poate minute”, in cauza fiind vorba de unchiul sau. Vânzătorul american i-a explicat ca ii poate procura ce are nevoie, numai sa nu fie vorba de uciderea unui copil.

Românul i-a spus atunci ca este vorba de unchiul său, care e bolnav de cancer și căruia ar dori sa-i curme suferința și în același timp sa își facă lui viața mai ușoară. Americanul, care era de fapt investigator sub acoperire la Departamentul de Siguranța Naționala al Statelor Unite i-a explicat ca in astfel de cazuri este recomandat sa se folosească cianura sau ricina. Cetățeanul american a mai adăugat ca el poate face rost de ambele substanțe numai sa se hotărască de care dintre ele are nevoie și care i se pare mai potrivită.

Cum a fost prins

Având in vedere ca nici prețul nu era unul colosal, tânărul a decis sa ia ricina, o uncie – adică undeva la 28 de grame, prețul fiind acela de 75 de dolari, cu tot cu transport undeva la 100 de dolari. Ulterior tânărul a dat-o la întors fiindu-i frica de faptul ca ar fi putut fi prins de autorități și mai ales fiind șocat de ușurință cu care putea sa între in posesia coletului. Cu toate acestea pana la urma a găsit o soluție de avarie. Și-a trimis un coleg sa-i ridice coletul, fără ca acesta sa știe exact ce e in colet.

Așa ca in momentul in care a mers in parcarea unui mall din Capitală, prietenul suceveanului a fost prins de polițiști in timp ce era cu împricinatul in telefon. Autoritățile l-au capturat pe tânăr și l-au trimis in judecată. Bărbatul a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru că fapta în sine nu s-a consumat. De altfel, nici unchiul care ar fi trebuit să fie ucis nu a fost identificat.