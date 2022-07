Apărarea britanică, lovită de hackeri. Elon Musk, vedetă pe conturile de Twitter și YouTube ale armatei

Ministerul Britanic al Apărării a transmis pe contul său de Twitter că s-a deschis o anchetă pentru aflarea făptașului. În plus, acesta a subliniat faptul că problema este tratată cu maximă seriozitate.

Pe canalul oficial de YouTube al armatei britanice au fost postate înregistrări video despre criptomonede și imagini cu omul de afaceri Elon Musk. În același timp, pe contul lui oficial de Twitter a reluat o serie de postări despre NFT (Token nefungibil).

NFT este un format digital despre care s-a auzit pentru prima dată în 2014, dar a devenit din ce în ce mai popular în 2021. Tehnologia aceasta permite asocierea la orice obiect virtual, fie că este o imagine, o fotografie, o animaţie, un videoclip sau o piesă muzicală, a unui certificat de autenticitate înregistrat într-un „blockchain”. Această este tehnologie este strâns legată criptomonede, precum bitcoin.

NFT-ul a fost inventat de Anil Dasj și Kevin McCoy pentru ca toți creatorii digitali să își vândă mai ușor operele de artă.

