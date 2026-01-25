Tânăr de 17 ani, reținut după ce a smuls geanta unei femei pe o stradă din București

Un adolescent de 17 ani a fost reținut de polițiștii din Capitală, fiind suspectat că a comis o tâlhărie în Sectorul 4. Potrivit Poliției Capitalei, acesta ar fi smuls geanta unei femei și ar fi fugit, fiind prins ulterior având asupra sa o parte dintre bunurile victimei. Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 3.000 de lei.

Ancheta a fost declanșată vineri seară, după ce o femeie a sesizat poliția că, în jurul orei 22:00, în timp ce se afla pe o stradă din Sectorul 4, un bărbat i-ar fi smuls geanta în care se aflau mai multe bunuri personale, apoi a fugit într-o direcție necunoscută. Victima a estimat prejudiciul la circa 3.000 de lei.

În urma sesizării, polițiștii au demarat verificări și au distribuit semnalmentele presupusului autor tuturor echipajelor din zonă. A doua zi, sâmbătă, tânărul a fost depistat pe o stradă din Sectorul 4, iar asupra sa au fost găsite unele dintre bunurile reclamate ca fiind sustrase.

Potrivit Poliției Capitalei, din probatoriul administrat de polițiștii Biroului de Investigații Criminale a rezultat că, în seara zilei de 23 ianuarie 2026, în jurul orei 21:45, adolescentul ar fi deposedat persoana vătămată de geanta personală, prin smulgere, în timp ce se afla pe bulevardul Unirii: În baza probelor strânse, față de tânărul de 17 ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, cu propunere legală.

Dosarul este instrumentat de polițiștii Secției 14 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.