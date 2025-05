Sport Talentat, dar fără viitor strălucit. Florin Gardoș explică situația lui Jovan Markovic







Florin Gardos, unul dintre fotbaliștii celebri pentru sumele colosale primite la transfer, a explicat de ce Jovan Markovic nu are perspective senzaționale. Asta chiar dacă jucătorul este unul foarte talentat.

Florin Gardos nu-l iartă pe Marcovik

Fostul internațional a explicat de ce, în opinia sa, Marcovik nu își va atinge potențialul. ”Sper să nu se supere pe mine. Un exemplu e Markovic. Eu când am venit prima dată din Anglia, de la o Academie de Premiere League. Markovic e cel puțin la nivelul acela. Dar e un om pe care nu îl motivează nimic.

Cei de la Craiova au încercat foarte mult timp să găsească o modalitate să îl motiveze și nu au reușit nicicum. Din păcate cariera lui se duce ușor-ușor în jos. Și e păcat că are calități extraordinare. Nu e o problemă să îți găsești o motivație că înseamnă mașini, că înseamnă Cristiano Ronaldo, e foarte bine să visezi, dar trebuie să te asiguri că faci și pașii să îți atingi visul” a spus fostul fotbalist.

”Am fost dispus să fac anumite sacrificii”

În ceea ce îl privește a explicat cum a reușit să facă carieră. ”Am avut colegi cu care am crescut și cu care sunt prieten și în ziua de astăzi. Dar cred că contează talentul și faptul că am fost dispus să fac anumite sacrificii. Aici s-a făcut diferența! Sigur că seriozitatea fără muncă nu ai nicio șansă.

Presiunea cu adevărat am trăit-o la Steaua, acolo am avut presiune din 10 părți. Mi-am dat seama că e foarte important ce crede patronul și fiind un club cu atât de mulți suporteri mi-am dat seama că orice greșeală din teren va fi asociată cu o ieșire. Și atunci am ieșit foarte rar”, a spus el.

În acest moment, Gardoș s-a retras din activitate, cu toate acestea din punct de vedere financiar o duce foarte bine. Asta pentru că a investit foarte mulți bani în afaceri imobiliare.