Florin Gardoș și-a schimbat viața. Fotbalul l-a făcut milionar, dar a renunțat

Fostul fundaș de la FCSB, Florin Gardoș, a vorbit despre banii câștigați din fotbal și despre afacerile pe care le are în prezent. El a mai spus că s-a lăsat de sport din cauza condițiilor precare.

Gardoș a reușit să își facă o carieră impresionantă și după ce s-a lăsat de fotbal. El colaborează cu presa și are mai multe firme. Acesta a mai spus că pe hârtie este milionar, dar că trăiește ca un om normal. Fostul fundaș a recunoscut și că cel mai mic salariu al lui a fost undeva la 500.000 de lire.

„Am două colaborări. Una la Fanatik, iar cea de-a doua pe Prima Sport, exclusiv pe Premier League. Am și două firme de dezvoltare imobiliară, am făcut un bloc și-l voi începe pe-al doilea. A doua companie este pe construcția de case. Ridic la Satu Mare. Multă lume mă percepe ca milionar. Pe hârtie sunt milionar, dar nu trăiesc ca un milionar. Cheltuiesc ce produc în momentul acesta. Am investit foarte mult. De când eram în Anglia, acolo a fost norocul meu pentru că am avut un prieten foarte bun, cu care jucasem la Chiajna, el fiind cu zece ani mai mare decât mine. Cu ajutorul lui am investit acolo în proprietăți. O bună parte din venituri sunt din proprietăți închiriate în Anglia”, a declarat Gardoș.