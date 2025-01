Monden Tactica prințului William a funcționat perfect. E din ce în ce mai popular







Prințul William s-a dedicat unui număr restrâns de cauze care au o semnificație profundă pentru el, mai degrabă decât să se răspândească în sute de organizații caritabile. Această abordare este evidentă în nota informală pe care o aduce aparițiilor sale publice.

Prințul William, din ce în ce mai popular

Strategia relaxată a prințului William continuă să îl claseze drept unul dintre cei mai populari și mai apropiați membri ai familiei regale.Fostul corespondent BBC Royal, Jennie Bond, este de părere că acesta este secretul succesului său continuu. „De ceva timp, William a pus în practică modul în care intenționează să își facă treaba”, spune el.

Fostul corespondent BBC Royal a spus că William adoră să surprindă oamenii și să interacționeze cu ei în liniște. El consideră că PR-ul său l-a sfătuit să urmeze această tactică în continuare.

Tactica care i-a adus succes

„Și că, așa cum a făcut acum clar, este regal cu un mic r. Ai putea spune că mic „r”, de asemenea, înseamnă relatabil, pentru că asta este ceea ce el se arată a fi. Cred că îi place să surprindă oamenii - răspunzând la telefoane într-un restaurant, servind oamenii de la tarabele cu hamburgeri sau intrând într-un pub pentru a cumpăra un rând de băuturi.

Cred că William găsește reconfortant să poată interacționa fără toată agitația care însoțește în general o vizită regală. Și sunt sigur că realizează, de asemenea, că în termeni de PR, este extrem de eficient.”, a spus Jennie Bond pentru ok.co.uk.

Prințul William, surprins într-un bar cu localnicii

Aceste comentarii au fost făcute după ce Prințul William a surprins patronii unui pub din Birmingham. Aceștia nu se așteptau ca fiul regelui Charles dă vină în pub-ul The London and North Western din stația Birmingham New Street și să stea de vorbă cu localnicii.

Discutând despre necesitatea ca familia regală să evolueze, Jennie a adăugat: „Este important ca familia regală să fie în contact cât mai mult posibil cu ceea ce simt oamenii obișnuiți și, după cum a remarcat regina, deferența poate ascunde adevărul. În discursul său de la nunta de aur, ea a comparat modul în care guvernele și monarhia trebuie să judece opinia publică”.