Tablouri semnate de cei mai importanți pictori români au dispărut dintr-o galerie de artă. Cine e principalul suspect

Tablouri foarte valoroase, semnate de Grigorescu, Luchian, Petrașcu, Iser, Tonitza, Bancilă, Mutzner, Pallady, Aman, au dispărut dintr-o galerie de artă din București și au fost date în urmărire națională și internațională de autorități, anunță Poliția Română. În acest dosar, în care prejudiciul este de peste 230.000 de euro, au fost efectuate, marți, două percheziții domiciliare.

Cine este principalul suspect în cazul tablourilor semnate de pictori celebri și care au dispărut dintr-o galerie de artă

Suspectul este un administrator al unei galerii de artă, care și-ar fi însușit operele. Acesta a fost reținut. „La data de 11.01.2022, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, a pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului Bucuresti și mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracțiunilor de abuz de incredere, fals material în înscrisuri oficiale si folosirea instrumentelor false.

„Și-ar fi însușit și ar fi dispus pe nedrept de mai multe tablouri, lăsate în custodie de către persoana vătămată”

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că un bărbat, administrator al unei galerii de artă, în perioada decembrie 2020-iunie 2021, și-ar fi însușit și ar fi dispus pe nedrept de mai multe tablouri, lăsate în custodie de către persoana vătămată – opere semnate de autori precum Grigorescu, Luchian, Petrașcu , Iser,Tonitza, Bancilă, Mutzner, Pallady, Aman, în vederea vânzării.

Operele de artă au fost date în urmărire națională și internațională

Prejudiciul produs este de peste 230. 000 euro”, au spus reprezentanții Poliției Române.

