Tabloul economic al celor mai importante țări europene. România, în topul din coada salariilor minime și PIB pe cap de locuitor

Noua directivă urmărește să se asigure că salariile minime din toate țările UE garantează un nivel de trai decent pentru lucrători, dar nu va stabili o cifră unică. Acesta se va aplica tuturor lucrătorilor din UE care au un contract de muncă sau un raport de muncă. „Acesta este sfârșitul unei epoci.

Timp de zeci de ani, țările europene au concurat între ele acolo unde lucrătorii sunt mai ieftini, unde sunt vulnerabili, și au numit acest lucru un avantaj. Și acesta este sfârșitul unei ere în care competitivitatea se măsoară în funcție de forța de muncă ieftină și vulnerabilă”, a declarat eurodeputatul social-democrat Klara Dobrev.

Potrivit textului, statele membre vor trebui să evalueze dacă cele mai mici salarii din țară sunt adecvate, ținând cont de propria putere de cumpărare sau de condițiile socio-economice. Statele membre vor fi obligate să monitorizeze dacă angajatorii aplică noile norme.

În propunerea pe care Bruxelles-ul a elaborat-o în 2020, Comisia Europeană a făcut o analiză a impactului pe care măsura de plasare a salariului minim la 60% din salariul mediu brut l-ar avea în fiecare țară. Făcând acest salt, Comisia a estimat că, în termeni absoluți în ceea ce privește reducerea inegalității salariale, Grecia, România și Slovacia, ar putea reduce diferența de remunerare între femei și bărbați cu 10%.

O majorare cu 20%, dar UE nu poate forța mărirea salariilor minime

Statele membre au la dispoziție 2 ani pentru a transpune directiva în legislație națională. Cu toate acestea, directiva CE nu va forța țările să pună în aplicare un salariu minim legal dacă nu au unul, ceea ce este cazul a șase state membre. Statele membre care au un salariu minim legal vor trebui să se asigure că acesta este „adecvat”.

Caracterul adecvat ar trebui să fie testat în mod regulat, astfel încât salariul minim să poată fi reconsiderat în cazul în care circumstanțele se schimbă, de exemplu, din cauza inflației. În scopul evaluării caracterului adecvat al salariului minim, directiva propune ca statele membre să utilizeze valorile de referință de 60% din salariul mediu brut sau 50% din salariul mediu brut.

Aceste praguri sunt mai mari decât salariul minim în majoritatea statelor membre ale UE, ceea ce înseamnă că salariile minime ar putea fi majorate în anii următori. Mounir Satouri, eurodeputat din partea Verzilor, a declarat că „datorită acestei directive, 25 de milioane de lucrători își vor vedea salariul majorat cu 20%”. Cu toate acestea, este important de reținut că UE nu poate forța statele membre să aplice imediat salarii minime mai mari. În schimb, aceasta oferă orientări cu privire la ceea ce ar trebui să fie un salariu minim adecvat.

Care sunt țările cu cele mai mici salarii minime pe economie din Europa, în 2022

România se află undeva spre coada clasamentului în privința salariului minim din Europa în 2022. Nu este, totuși, ultima, fiind urmată de alte câteva țări. Unele țări din Europa au salarii minime reglementate, iar altele precum Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda și Suedia, nu.

Bulgaria are cel mai mic salariu minim din Europa, conform datelor Eurostat, cu 363 euro/lună. Următoarea pe listă este România, cu 515 euro/ lună. Reamintim că de la începutul acestui an, salariul minim a urcat la 2.550 lei, însemnând că după plata taxelor angajatul are un salariu net de 1.524 lei.

După noi urmează Croația și Polonia cu 622 euro, respectiv 641 euro. Dacă ne uităm dincolo de UE, putem vedea o asemănare cu restul țarilor din est, de exemplu Turcia cu 373/ lună, 401 euro în Serbia, ori 532 euro în Muntenegru. Țările cu cel mai mare salariu minim pe economie și topul lor în funcție de PIB pe cap de locuitor în 2022 În topul clasamentului celor mai mari salarii minime pe economie în 2022 se află, pe primul loc, Luxembourg cu 2.313 euro/lună, urmată de Belgia cu 1.842 euro, Irlanda cu 1.774 euro, Olanda cu 1.756 euro sau Germania cu 1.744 euro. Venitul real al gospodăriilor pe cap de locuitor a scăzut cu 1,1% în zona OCDE în primul trimestru din 2022, în contrast cu o creștere de 0,2% a PIB-ului real pe cap de locuitor. Acesta este al patrulea trimestru consecutiv în care PIB-ul pe cap de locuitor a depășit venitul gospodăriilor pe cap de locuitor, reducând decalajul observat la începutul pandemiei. Venitul real al gospodăriilor este acum cu 2,9% mai mare decât în trimestrul al patrulea din 2019, în timp ce PIB-ul real este cu 1,6% mai mare. Scăderea venitului real al gospodăriilor pe cap de locuitor în primul trimestru din 2022 a fost cauzată parțial de creșterile prețurilor de consum, care au subminat venitul gospodăriilor în termeni reali. Dintre economiile G7, impactul inflației asupra gospodăriilor în T1 2022 a fost deosebit de clar în Franța, unde venitul real al gospodăriilor pe cap de locuitor a scăzut cu 1,9%, și în Germania, unde a scăzut cu 1,7%. în alte părți ale Europei, inflația ridicată a gospodăriilor a contribuit, de asemenea, la scăderi mari ale venitului real al gospodăriilor pe cap de locuitor în Austria (minus 5,5%) și Spania (minus 4,1%). Înțelegerea peisajului economic al diferitelor țări europene PIB pe cap de locuitor este indicatorul cel mai utilizat în a măsura nivelul de trai dintr-o ţară. Brut, România are un PIB pe cap de locuitor de circa 12.600 euro în 2021, la o populaţie de 19 mil. de locuitori şi un PIB de 240 de mld. de euro, conform ZF. Teoretic, pentru că în practică lucrurile se complică. Mai exact, de la recensământul anterior, din 2011, se estimează că România a pierdut cel puţin 3 milioane de locuitori, iar conform datelor de anul acesta, România are cu un milion de locuitori mai puțin față de 2011 Salariul mediu în Spania reprezintă 82,6% din PIB-ul pe cap de locuitor, fiind devansat doar de Germania și Italia. Alte țări din jurul Spaniei, cum ar fi Franța și Portugalia, au un raport dintre salarii și PIB pe cap de locuitor de 80,4% și, respectiv, 64,6%.

În cadrul UE, cel mai mic raport se înregistrează în Luxemburg, unde salariul mediu reprezintă 36,7% din PIB pe cap de locuitor, iar în Irlanda, 41,7%. În acest clasament, primul loc este ocupat de Germania, cu o corelație de 45,3%, urmată de Olanda, cu 39,1%, Danemarca și Austria, cu 37,8% în ambele cazuri, și Italia, cu 35,2%.

Acestea fiind spuse, am enumerat câteva dintre cele mai importante țări europene în funcție de PIB în 2022, ca un ghid. Aceasta se bazează pe cele mai recente date puse la dispoziție de Banca Mondială

Germania PIB – nominal: 3,85 trilioane de dolari

PIB pe cap de locuitor: 45.466 USD

PIB – paritatea puterii de cumpărare (PPP): 4,45 trilioane de dolari Germania are al patrulea cel mai mare PIB din lume. Valoarea totală a exporturilor și importurilor este egală cu 86,9% din PIB. Germania este o națiune europeană, iar cele mai mari motoare ale economiei sale sunt industriile de servicii, inclusiv telecomunicațiile, asistența medicală și turismul. Națiunea folosește o economie socială de piață care pune accentul pe valoarea capitalismului de piață deschisă și asigură, de asemenea, o serie de garanții pentru serviciile sociale. Țara se află pe locul 1 în lume în ceea ce privește antreprenoriatul, datorită forței de muncă calificate, infrastructurii foarte dezvoltate și expertizei tehnologice.