Al doilea PICASSO cu probleme al ZILEI, în România. Politică, artă, construcții și intervenția MASCAȚILOR. Thriller româno-suedez

Un fost consilier în Consiliul Local Reghin a rămas fără un tablou autentic, realizat de Pablo Picasso, în urma unei percheziții efectuate de mascați. Opera de artă ar valora 1,5 milioane de euro.





Românul se stabilise în Suedia pentru mai mulți ani și a primit de ziua lui un cadou special de la un suedez: un tablou original pictat de Pablo Picasso. Mai exact, este vorba despre variantele „Le tricorne” ale lui Picasso, potrivit Ziardecluj.ro.

Iulius Făgărășan a devenit astfel primul român care deține cu acte o operă neautentificată de-a lui Picasso.

La scurt timp, românul s-a mutat în țară, unde a obținut un mandat în Consiliul Local Reghin. Acesta a fost nevoit să-și dea demisia din cauză că se transformase în ținta răzbunărilor, după ce a completat declarația de avere și astfel s-a aflat despre tabloul valoros din Suedia.

„Am locuit mult timp în Suedia. Un prieten de-al meu a cumpărat un hotel imens, iar eu l-am ajutat la restaurarea clădirii. Vorbim de unul dintre cele mai mari hoteluri din Suedia. După ce am terminat lucrările, când am împlinit 40 de ani, prietenul meu Cato Crogh mi-a dăruit o operă neautentificată a lui Picasso, moștenită de la străbunicul său. Îmi arătase documente cum că oprea respectivă a fost vândută în 1956 de către Rolf de Mare, unul dintre cei mai mari colecționari suedezi de opere ale lui Picasso, către Baronul de Smith, străbunicul său. Anii au trecut și în 2012 m-am întors în România împreună cu fosta mea soție. Am adus cu noi și tabloul. Știam că pentru a valorifica opera trebuia să o autentific, iar procedura ar fi costat peste 200.000 de euro, bani de care nu dispuneam”, povestește Iulius Făgărășan.

Românul s-a trezit cu mascații la ușă, fără prea multe explicații și i s-a adus la cunoștință că era cercetat pentru evaziune fiscală, cu toate că nu deține firme.

De asemenea, Iulius Făgărășan mai era acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, deși a fost singurul la care s-au făcut percheziții, dar și pentru fals material în înscrisuri, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani.

Fostul politician crede că este ținta răzbunărilor. A demisionat din Consiliul Local Reghin și din funcțiile de conducere ale PNL.

„Din 1988 până în 2012, luna mai, am stat în Suedia. Nu se compară modul în care funcționează justiția acolo cu ce avem în România. Ceea ce mi-au făcut mie provine de la un dosar care pare a fi făcut pe genunchi. Eu nu am ascuns nici o clipă faptul că am această opera. Daca era ceva ilegal, puteau mă audieze în 2012 când am venit sau în 2016 când am completat prima declarație de avere. Bănuiesc că aceste lucruri mi se trag de la diferite răzbunări, pentru că am ”deranjat” atâta timp cât am fost în Consiliul Local Reghin. Vii în țară cu intenții bune, te implici, faci o muncă de ONG-ist pe bani proprii. Am încercat să apăr interesele comunității. N-a fost o zi de la percheziții încoace, în care să nu mă gândesc cât de răi pot fi unii oameni. Bănuiesc că fostul șef de poliție din Reghin, Dan Mureșan, este cel care s-a răzbunat pe mine prin acest dosar. În 2014 împreună cu mai mulți activiști am descoperit o cantitate de lemn obținută ilegal, în echivalent de 800.000 de dolari. Am descoperit atunci cum lemnul furat intra și se legaliza la Kronospan. Atunci am sesizat ITRSV-ul și ei au făcut un control și au descoperit peste 39 de mii de metri cubi cu proveniență ilegală. La vremea respectiv, fostul meu cumnat era șef la Poliția Economică. Încercam să îl conving să meargă să își facă datoria și să confiște lemnul respectiv. Tot atunci, Dan Mureșan era șeful Poliției Economice, la nivel de județ. De aici au început și conflictele cu fosta mea soție, din cauza divergențelor pe care le aveam cu fostul meu cumnat. Mai mult, am militat împotriva sancționărilor ”preferențiale” ale taximetriștilor din Reghin. Primărița m-a ascultat și i-a invitat pe taximetriști la o dezbatere unde lucrurile au derapat. În seara aceea, primărița l-a pus pe Mureșan să facă control la taximetriștii care au participat la dezbateri. Culmea, cei favorizați nu erau la muncă, așa se face că au dat amenzi pentru diverse ”abateri”. În prima ședință de CL am ieșit public și am spus că am crezut că odată cu căderea comunismului s-a terminat cu ”Poliția Politică”. L-am acuzat în plen pe Dan Mureșan că ia măsuri discreționare și discriminatorii. La scurt timp a plecat la Poliția Harghita și de acolo m-am trezit ulterior cu mascații la ușă”, mai spune Iulius Mureșan.

Primele imagini din interior noii Catedrale! Altar poleit in aur, fantani arteziene, lifturi de 105.000.000 euro!

Pagina 1 din 2 12