Suveranitatea limitată - URSS calcă în șenile Cehoslovacia, România o avertizează







Suveranitatea limitată - URSS calcă în șenile Cehoslovacia, România o avrtizează! Momentul 20 august 1968 a însemnat atacul unor țări „surori” contra unui stat suveran.

Leonid Ilici Brejnev liderul PCUS și, practic, al URSS a amintit la 13 noiembrie 1968, la Congresul V al comuniștilor polonezi conceptul de „suveranitate limitată” Conceptul fusese publicat de S.Kovalev în „Pravda”, la 26 septembrie 1968, la o lună și șase zile de la invazie.

România lui Ceaușescu era informată în amănunt despre ce se va petrece în Cehoslovacia. Era informată și oficial, și neoficial. Primea plicuri sigilate de la spionii „la vedere”. E vorba de personalul civil și militar al Ambasadei URSS (ambasador era Ivan Basov). România primea și informări de la spionii români. Așadar, România lui Ceaușescu decide să mute prima. În perioada 15-17 august 1968, Ceaușescu apare la Praga alături de Aleksandr Dubcek. Acesta era șeful reformator al comuniștilor cehoslovaci. Au apărut în public, iar poza lor se răspândește pe teleimprimatoarele tuturor agențiilor de presă mondiale.

Când România lui Ceaușescu îl informa pe Dubcek că știa despre invazie, Dubcek ar fi spus că el îi va primi cu flori pe sovietici. Ceaușescu a rămas trăznit de naivitatea lui Dubcek pentru că știau cam ce presupunea Operațiunea Șumava!

România dispunea de planul invaziei! Tratatul de la Varșovia pregătise atâtea trupe și vehicule de război cam cât aveau americanii în Vietnam: vorbim de 29 divizii (o divizie are până în 30 000 militari), 1000 avioane și 7500 tancuri și blindate. Evident, Leonid Brejnev îl tot pistona pe Dubcek să mai lase tonul reformelor și să intre în rândul statelor aliniate.

Lui Ceaușescu, la conferința de presă i se pusese și întrebarea dacă va exista o reeditare a Micii Înțelegeri din 1921. Ceaușescu, bine instruit de aparatul lui de partid, a spus că el vrea prietenia dintre România și conducerile tuturor statelor socialiste. Evident, întrebarea n-a fost pusă, așa de florile mărului! Nicolae Ceaușescu visa la demilitarizarea Balcanilor, alături de Iugoslavia. România nu mai avea graniță cu Cehoslovacia ca în 1921-1938, așa că liderul român a contrat întrebarea. Nu voia să se știe chiar tot ce avea de gând să facă.