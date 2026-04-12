Sute de turiști își petrec prima zi de Paște pe pârtiile din Sinaia și Voineasa

Numeroși pasionați ai sporturilor de iarnă profită de ninsoarea neobișnuită din plină primăvară și au ales să-și petreacă prima zi de Paști pe pârtie. La Sinaia, în zona schiabilă din Munții Bucegi, situată la altitudinea de 2000 de metri, instalațiile de transport pe cablu au fost puse în funcțiune duminică, după ora 9:00, urmând să opereze până în jurul orelor 16:00–17:00. Și în domeniul schiabil Transalpina – Voineasa se mai poate schia, fiind ultimele zile din acest sezon de iarnă

În prima zi de Paști, la Sinaia, toate pârtiile din golul alpin sunt pregătite și deschise. Instalațiile de transport pe cablu au fost puse în funcțiune după ora 9:00, iar telescaunele și teleschiul vor circula până la ora 16:00. Duminică, ultima plecare a gondolei de la cota 2000 spre cota 1400 este programată la ora 16:30, în timp ce telecabina și gondola care asigură legătura între cota 1400 și stațiunea Sinaia vor funcționa până la ora 17:00.

Reprezentanții domeniului schiabil din Sinaia transmit că, în a doua zi de Paști, instalațiile de transport pe cablu vor porni de la ora 8:00, iar condițiile meteo sunt favorabile pentru practicarea sporturilor de iarnă.

Și în domeniul schiabil Transalpina – Voineasa se schiază în continuare, după ce ninsorile recente au permis menținerea pârtiilor în stare bună.

Administratorii pârtiilor au anunțat că acestea sunt ultimele zile ale sezonului de iarnă, în condițiile în care stratul de zăpadă încă permite desfășurarea activităților specifice.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că până luni seara se menține un risc ridicat de producere a avalanșelor în mai multe masive montane, în special la altitudini de peste 1.800 de metri. Potrivit meteorologilor, situația este determinată de depunerea unui strat nou de zăpadă peste unul mai vechi și înghețat, ceea ce favorizează instabilitatea.

„Va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze stratul nou-depus din partea superioară a zăpezii și plăcile de vânt din altitudine, acesta fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului cu turiști sau schiori”, se arată în buletinul nivometeorologic al ANM.

Conform datelor oficiale, riscul este considerat însemnat în Munții Făgăraș, Munții Bucegi, Țarcu-Godeanu și Parâng-Șureanu, unde avalanșele pot fi declanșate atât natural, cât și de activitatea turiștilor.

În Munții Rodnei, Călimani-Bistriței și Ceahlău, nivelul de risc este moderat, însă condițiile rămân favorabile producerii unor avalanșe de dimensiuni mai mici.

Măsurătorile efectuate în zonele montane indică un strat de zăpadă semnificativ. La Vârful Omu s-au înregistrat 215 centimetri, iar la Bâlea-Lac 188 de centimetri. În zona Țarcu stratul măsoară 145 de centimetri, în Călimani 116 centimetri, iar la Lăcăuți 114 centimetri, valori care contribuie la menținerea instabilității.

ANM a anunțat că vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă, iar pe timpul nopții, pe crestele Carpaților Meridionali, vor fi izolat condiții de ger.

Cerul va fi variabil în Carpații Occidentali și temporar noros în Carpații Meridionali și Orientali, unde vor apărea precipitații sub formă de ninsoare, iar la altitudini mai joase, trecător, lapoviță.

La peste 2000 de metri, stratul de zăpadă poate crește ușor, în timp ce vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zonele înalte. Local, se va semnala ceață, asociată izolat cu depuneri de chiciură.