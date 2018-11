Sute de români vor face Revelionul în Malta! (P)

Datorită cererii foarte mari, operatorul maltez a dublat numărul charterelor de Anul Nou, către această destinaţie de iarnă fabuloasă





Cei care vor să se bucure de temperaturi de primăvară, vacanțe active și petreceri de Anul Nou cu stil, și-au rezervat deja vacanța de Revelion în Malta. Potrivit reprezentanților Malta Travel, singurul operator de turism maltez din România, datorită cererii mari de pachete pentru Revelion a fost dublat numărul charterelor către această destinație cu soare, ape limpezi și clădiri de culoarea mierii. Iată câteva motive pentru care Malta este minunată ca destinație de Revelion

TEMPERATURI CONFORTABILE

În lunile iulie şi august, care reprezintă sezonul de vârf pentru activitatea turistică din Malta, temperatura medie este de 27°C. Cald!! În ultimii ani, temperaturile au ajuns ocazional şi la aproape 40°C. Foarte cald!! Pentru cei obişnuiţi cu temperaturi mai joase, astfel de cifre pot reprezenta o adevărată luptă, în timp ce temperaturi între 17-20°C, care se înregistrează în timpul iernilor malteze pot reprezenta un adevărat confort. În plus, se poate lua în considerare faptul că Malta se bucură de una dintre cele mai ridicate medii de ore de soare pe an, aproximativ 3.000, faţă de Londra, care are o medie de doar 1.461 ore de soare pe an.

MAI PUŢINĂ AGLOMERAŢIE ÎNSEAMNĂ FOTOGRAFII MAI BUNE

Când a fost ultima dată când te-ai aflat într-un loc interesant și ai reușit să faci o fotografie în care să nu apară şi o mulţime de alţi oameni? Dacă ai o problema cu acest aspect, în timpul iernii vei putea vizita templele megalitice şi cetăţile fără să te pierzi în mulţime, fără să te deranjeze muşuroiul de oameni la fel de interesaţi de atracţiile turistice majore. Vei putea astfel să faci nişte fotografii fabuloase fără stres şi cu maximă satisfacţie.

O EXPERIENŢĂ MALTEZĂ MULT MAI AUTENTICĂ

Este adevărat că Valletta, sau mai bine zis Malta în general, nu se simte neapărat ca o destinaţie turistică pe timpul iernii, însă, pe măsură ce te plimbi pur şi simplu pe străzi,vei putea observa mult mai mulţi localnici care socializează, făcând întreaga experienţă malteză extrem de autentică. Iarna îţi va fi mult mai uşor să te aşezi pe un scaun la Caffe Cordina în Valletta, o cafenea extrem de iubită atât de localnici cât și de turiști. Ce modalitate mai bună de a avea o experiență malteză unică, decât să vă alăturați lor?

UIMITOARELE LUMINI DE CRĂCIUN

Pe timpul iernii Malta se mândreşte cu nişte lumini de Crăciun senzaţionale, care rămân aprinse mai mult timp decât în alte părți ale lumii, uneori chiar până în luna februarie. În Valletta, aşa cum poate te şi aştepţi, sunt cele mai elaborate decoruri de Sărbători, iar pe strada Republicii (strada comercială principală a orașului), luminile sunt însoțite și de muzică festivă. Bisericile sunt, de asemenea, decorate pentru Crăciun, atât în interior, cât și în exterior. Anul acesta, anul în care Valletta îşi sărbătorește statutul de Capitală Culturală Europeană, luminiţele vor fi deosebit de spectaculoase.

VALLETTA 2018 – CAPITALA EUROPEANĂ A CULTURII

În 2018 Valletta este capitala europeană a culturii, ceea ce înseamnă că nu poate exista un alt moment mai bun pentru a o vizita. Programul de evenimente este vast și acoperă toate aspectele artistice posibile, fiind răspândit pe întregul arhipelag maltez, fără a se limita doar la Valletta.

Cât te costă 5 zile în Malta, de Anul Nou

Pentru o vacanță de 5 zile în Malta, cu agenția Malta Travel (www.malta.ro), între 28 decembrie 2018 și 2 ianuarie 2019 poți plăti de la 395 de euro/ persoană pentru 5 nopți de cazare, avion (cu bagaj de cală de 20 kg bagaj de mână de 10 kg) și demipensiune, la Hotel Bella Vista 4* și 650 de euro/ persoană, la InterContinental 5*, de asemenea, 5 nopți de cazare, avion (cu bagaj de cală de 20 kg bagaj de mână de 10 kg) și mic dejun, iar de la 410 de euro, la Hotel Solana 4* pentru 5 nopți de cazare, avion (cu bagaj de cală de 20 kg bagaj de mână de 10 kg) și mic dejun.

Pentru mai multe informatii intrati pe www.malta.ro sau sunati la Mobil: 0722.626.903, E-mail: maltaltd@malta.ro

