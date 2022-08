Sute de profesori din România sunt așteptați la Conferința Anuală Fischer International: „Le vom prezenta cele mai noi metode educaționale de predare”

Conferința Anuală Fischer International se va desfășura și anul acesta în format hibrid. Cea de-a XV-a ediție debutează pe data de 1 septembrie, începând de la ora 09:30, când vor fi organizate sesiunile în format fizic și care vor fi susținute la hotelul Radisson Blu din București, iar pe 2 septembrie vor fi organizate sesiuni exclusiv în format online.

„A devenit deja o tradiție ca profesorii să își pregătească revenirea la catedră alături de traineri și reprezentanți ai celor mai prestigioase edituri internaționale, care își vor prezenta noutățile acestui nou an educațional. Cei mai cunoscuți speakeri ai conferințelor globale TED vin în România să le prezinte profesorilor din întreaga țară cele mai noi metode educaționale de predare a limbii engleze”, a transmis Daniela Văduva, Director General Fischer International.

O nouă ediție a Conferinței Anuale Fischer International dedicată profesorilor din România

Participanții la conferință vor putea asista la sesiuni care abordează teme generale în domeniul educației, precum predarea sau cultivarea abilităților și competențelor. Sesiunile vor avea un caracter dinamic și interactiv, organizatorii urmărind să obțină un schimb de idei, de experiențe și de cunoștințe cu participanții, iar cei din urmă vor putea adresa diverse întrebări sau curiozități.

„Folosim noi tehnologi, înlocuim multe dintre produsele noastre, cu materiale digitale. Avem o platformă care se numește, Cambridge 1, suntem foarte încântați de ea, face viata mai ușoară profesorilor, ține toate materiale digitale într-un singur loc, este mult mai ușor de folosit si are materiale potrivite pentru toate vârstele. Copiii au materiale motivaționale, cum ar fi: jocuri, activități care să îi ajute să învețe”, a reiterat Duncan Christelow, Head of Regional Business Operations and Account Support, din cadrul Cambridge University Press.

Reprezentanții celor mai prestigioase edituri vin la București

Autorii, traineri și reprezentanți ai celor mai mari edituri și instituții vor fi prezenți anul acesta la București: National Geographic Learning, Cambridge University Press, Helbling English, Hamilton House Publishers, Penguin Random House, Oxford University Press, Global ELT, Collins ELT, British Council, ș.a.

„Vom întâmpina participanții cu aceeași atmosferă deschisă, caldă și prietenoasă, cu care i-am obișnuit în ultimii 14 ani, aceeași dedicare și dorința de a contribui la viitorul educației, aceeași pasiune pentru domeniul predării dar, mai ales, aceeași bucurie de a ne revedea la fiecare început de toamnă și de a ne încărca reciproc cu energie, putere de muncă și entuziasm pentru un nou an școlar”, a adăugat Daniela Văduva, printr-un comunicat de presă.

Această conferință este organizată de Fischer International, în colaborare cu cu EDUCATORS by Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.