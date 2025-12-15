Sute de carnete auto vor fi anulate. Candidații au folosit camere și microfoane pentru a copia la proba teoretică

Peste 700 de carnete de conducere, eliberate în perioada februarie–septembrie, urmează să fie retrase de Agenția Servicii Publice (ASP). Potrivit instituției, beneficiarii acestora sunt suspectați că ar fi fost implicați într-o amplă schemă de corupție, prin care examenul teoretic pentru obținerea permisului auto ar fi fost fraudat cu ajutorul unor dispozitive electronice și al funcționarilor din centrele de examinare.

Anunțul a fost făcut de directorul ASP, Mircea Eșanu, care a explicat că, în timpul probelor teoretice, unii candidați primeau răspunsurile corecte în timp real, fiind ghidați din exterior.

Potrivit șefului ASP, schema presupunea utilizarea unor gadgeturi speciale, camere video și microfoane prin intermediul cărora viitorii șoferi erau instruiți pas cu pas ce răspunsuri să selecteze în timpul examenului.

„Ei aveau gadgeturi speciale, o cameră, microfon, prin care îi ghidau ce, cum și ce să apese, care sunt răspunsurile la examenul teoretic. Nouă ne permite legea și metodologia aprobată din Ministerul Educației, dacă noi identificăm astfel de fraude, să putem anula dreptul de conducere și permisul la cei care avem certitudinea că au fraudat examenul”, a declarat Mircea Eșanu într-o emisiune la TV8.

Directorul ASP a subliniat că instituția va acționa în baza probelor acumulate și a cadrului legal existent, iar retragerea permiselor vizează exclusiv cazurile în care există certitudini privind frauda.

Șeful Agenției Servicii Publice nu a exclus posibilitatea ca schema să fi fost tolerată sau chiar protejată de reprezentanți ai structurilor de forță, o declarație care ridică semne de întrebare serioase privind amploarea fenomenului.

„Nu cred că astfel de scheme s-ar fi putut întâmpla fără o, dacă nu implicare, fără o coordonare tacită cu organele de forță. Sper să nu am dreptate. Deci, noi luptăm cu instrumentariul pe care îl avem”, a mai spus Mircea Eșanu.

În paralel cu investigațiile penale, Agenția Servicii Publice a desfășurat propriile anchete interne. Potrivit directorului instituției, de la începutul acestui an au fost inițiate peste 160 de anchete de serviciu privind schemele de eliberare frauduloasă a permiselor de conducere.

Aceste verificări s-au soldat cu 80 de sancțiuni disciplinare și șapte demiteri, semn că problema este una sistemică și nu se limitează la cazuri izolate.

Amintim că, în urmă cu aproximativ o săptămână, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii din Chișinău, au efectuat alte 30 de percheziții într-un dosar penal inițiat la 15 octombrie, care vizează obținerea ilegală a carnetelor de conducere.

În această cauză sunt vizați 14 candidați și nouă examinatori din cadrul Direcției de Calificare a Conducătorilor Auto „Ungheni”. În urma descinderilor din 9 decembrie, o persoană a fost reținută, iar alte 22 sunt cercetate în stare de libertate.