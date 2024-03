Sport Suspendat pentru pariuri, Cosmin Achim acuză FRF că a dat o pedeapsă prea aspră







Cosmin Achim (28 de ani), fotbalistul român suspendat vara trecută, de către Comisia de Integritate din cadrul FRF pentru pariuri pe meciurile propriei echipe crede că pedeapsa primită este mult prea aspră. În afara suspendării de un an primite de la FRF, acesta trebuie să mai plătească și o amendă de 150.000 lei, conform digisport.ro.

Cosmin Achim numără zilele care au mai rămas

Fostul fotbalist de la FC Voluntari și Petrolul a fost acuzat, vara trecută, că a făcut datorii imense din cauza dependenței de jocurile de noroc. Cel mai mare creditor al lui Cosmin Achim este chiar fosta sa prietenă,care l-a și reclamat la Federație și căreia îi datorează o sumă estimată la 50.000 de euro.

În prezent, Achim mai are trei luni până la ridicarea suspendării, și este nerăbdător să fie din nou pe gazon.

”Mai am trei luni de suspendare. Pe 20 iunie îmi expiră suspendarea și mă reîntorc pe gazon.

A fost o perioadă extrem de grea pentru mine, nu am avut accidentări grave, dar nu doresc nimănui așa ceva. Vreau să mulțumesc familiei și puținilor prieteni care au rămas alături de mine și care au avut și au încredere în mine”, a declarat Achim, într-un interviu acordat pentru Digi Sport.

Gabi Tamaș i-a fost mereu alături lui Achim

Și în prezent, Achim susține că este nevinovat. În plus, el apreciază că pedeapsa primită a fost mult prea aspră, dar puținii prieteni, care i-au mai rămas, printre care și Gabi Tamaș, actualul oficial al celor de la Concordia Chiajna, l-au susținut necondiționat.

”Am avut foarte multe gânduri, chiar mă gândeam dacă să mă reapuc de fotbal sau nu. Dar fac asta de foarte mult timp, sunt destul de puternic și am trecut peste cu ajutorul familiei.

Gabi Tamaș a fost unul dintre cei care m-a susținut destul de mult, alături de familie și de câțiva prieteni.

Era exact 3 martie, ziua lui tata, când am aflat. Chiar Gabi (n.r - Gabi Tamaș) m-a sunat să mă anunțe. Dar nu vreau să mai vorbesc despre acest subiect, a trecut.

Eu mă cred nevinovat în continuare, dar, de acolo, de sus, m-au judecat foarte, foarte grav. Ținând cont de cazurile din Italia cazul Tonali, când s-au dictat 6 luni de suspendare și 12.500 de euro amendă, mie mi-au dat un an și 30.000 de euro”, a mai spus Achim.

Cosmin Achim: ”Mă trezeam și plângeam”

Fotbalistul a vrut să-și găsească altceva de lucru, dar spune că familia s-a opus.

”Famila m-a ajutat în acest an cel mai mult. Am vrut să mă duc să mă angajez în acest timp, dar tata, pentru că a jucat și el fotbal, nu m-a lăsat și m-a pus să mă antrenez ca să fiu apt după suspendare.

Primele zile, după ce am reziliat cu Petrolul au fost cele mai grele, mă trezeam dimineața și plângeam. Nu știam în ce parte să o iau.

Nu vreau să discut despre revenire, voi vedea”, a mai spus Achim.

Achim trebuie să achite o datorie de 50.000 de euro

La câteva zile de la izbucnirea scandalului, Daniela Tatara a dezvăluit că fotbalistul trebuie să-i achite o datorie de 50.000 de euro, apărută din cauza presupusei ”dependențe de jocuri de noroc”.

”Problemele lui au apărut din cauza jocurilor de noroc, cazinourilor. Cred că mi-am dat seama de problemele lui la patru-cinci luni de când ne-am cunoscut. Nu eram în permanență cu el și le-am descoperit treptat, din cauza problemelor care s-au creat am intrat în cercul lui de prieteni și așa am ajuns să îl cunosc cu adevărat, să îi știu viciile, am descoperit dependența lui de jocurile de noroc.

Eu nu am făcut parte din aceste cercuri de oameni și nu știam cum reacționează un om care are aceste probleme. Am încercat să merg cu el la psiholog, ca el să nu ajungă într-o stare degradantă. Din păcate, nu am reușit. Mi-am dat seama în momentul în care noi am fost în Barcelona în primele luni. În fiecare seară îmi spunea să mergem la cazinou. Eu habar nu aveam. Și eu am intrat în cazinou, dar pentru a mă distra, nu a câștiga.

Am jucat și eu, am fost în La Vegas, Monaco, dar am jucat pentru distracție, nu pentru bani. El mă atrăgea mereu în locul acela și am început să am dubii.

Apoi ne-am întors la activitățile noastre normale, iar el a început să aibă probleme cu banii și mă întrebam cum de ajunge să nu aibă nciun ban. Nu juca sume foarte mari, 500-1.000 de euro. Jucam împreună blackjack, ruletă. Astea le-am făcut amândoi, nu îl acuz, dar de atunci mi-am dat seama de dependența lui.

După cinci-șase luni mi-a cerut cam 2.000-3.000 de euro. Spunea că are datorii către colegi, prieteni. El avea problemele astea de foarte mulți ani, nu de când m-a cunoscut. Datoriile se strâng, iar când ele depășesc nivelul salarial, intri în colaps.

'Luna această o să încasez salariu și mi-ar mai trebui 2.000-3.000, apoi la următorul salariu îți restitui banii', așa îmi spunea. Normal că nu i-am mai văzut. Am continuat să îl ajut pentru că simțeam că poate face ceva cu viitorul lui. Eu nu am pus accentul pe bani, am pus accentul pe viitorul și viața lui.

Chiar dacă banii sunt greu de recuperat, în situația în care este el astăzi. Noi am stabilit o sumă de comun acord, 50.000 de euro. Eu nu am stat să calculez, am stabilit de comun acord la această sumă”, a declarat fosta prietenă a fotbalistului, Daniela Tatara, la GSP Live.