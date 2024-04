Monden Survivor All Stars 2024. Lola Crudu, din tabăra Războinicilor, a fost eliminată







Survivor All Stars. Lola Crudu a fost eliminată în ediția de joi, 11 aprilie. Daniel Pavel a anunțat că săptămâna viitoare urmează unificarea sezonului suprem. Lola a avut un discurs emoționant și, cu ochii în lacrimi, a vorbit despre familie și prieteniile legate pe tot parcursul concursului.

Survivor All Stars 2024. Lola Crudu a fost eliminată

Clipe pline de suspans au fost în ediția de joi, 11 aprilie 2024, a emisiunii Survivor All Stars 2024. Cei doi nominalizați la duel, de către proprii colegi de trib, sunt Andrei Ciobanu - la votul general – și Lola Crudu – numită de Iancu Sterp, deținătorul colanului de imunitate.

Cei doi Războinici au trebuit să treacă de o probă dificilă pentru a demonstra că merită să mai rămână în competiție. Au fost susținuți de pe margine de Iancu Sterp, Robert Moscalu, Ștefania Ștefan, Alexandra Duli, Alex Delea și Sorin Pușcașu. Din păcate, Lola Crudu a fost eliminată. Din 26 de concurenți au mai rămas doar 12. Iar pentru aceștia totul se schimbă, la Survivor All Stars.

Daniel Pavel a dat vestea cea proastă

În cadrul Consiliului, Daniel Pavel a oferit concurenților o veste extrem de așteptată, într-o atmosferă încărcată de bucurie și energie:

„A sosit momentul să vă dau o veste pe care știu sigur că o așteptați cu toții. În curând, mai exact săptămâna viitoare, urmează unificarea sezonului suprem! O etapă nouă, o bornă atât de așteptată, un nivel superior al competiției. Veți conviețui toți pe aceeași insulă”, a spus Daniel Pavel.

Survivor All Stars 2024. Lola Crudu a fost eliminată. Sursa foto: protv.ro.

Lola Crudu a declarat la final că „nu prea am noroc la jocuri, la câștiguri, am noroc la experiențe și la oameni”.

„Țin să mulțumesc tuturor. Acum patru ani, pentru mine a fost ceva nou. După patru ani, All Stars. Am zis că nu pot să ajung, uite că sunt aici. M-am bucurat și mă bucur în continuare. All Stars a însemnat mult mai mult decât sezonul întâi. Eu nu prea am noroc la jocuri, la câștiguri, am noroc la experiențe și la oameni”, a spus Lola Crudu înainte ca flacăra să-i fie stinsă în competiție.

Survivor All Stars 2024. Lola Crudu a fost eliminată. Sursa foto: protv.ro.

Cine este Lola Crudu de la Survivor All Stars

Lola Crucu are 35 de ani este originară din Chișinău. În prezent locuiește în București, iar pasiunea pentru fitness a ajutat-o să devină antrenoare.

„Am avut o copilărie frumoasă, am făcut teatru de mică și am fost încurajată de oameni frumoși. A fost o perioadă grea din punct de vedere financiar, dar am avut parte de tot sprijinul părinților mei. Mama a fost bucătar-șef și tata muncea la Academia de Poliție, la departamentul armament. Am petrecut mult timp în această instituție, mergeam cu tatăl meu, de aici și firea mai băiețoasă. Tot de la tata am luat și principiile, sunt punctuală, corectă cu cei din jur”, a declarat Lola Crudu, potrivit protv.ro.