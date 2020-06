”În ultimele zile au apărut câteva zeci de articole despre cum Bucureştiul a fost împărţit. Vedem astăzi declaraţiile unui lider liberal care vorbeşte despre împărţirea listelor între USR PLUS, PNL şi PMP. Totul sub aceeaşi placă repetată de 30 de ani: «Este nevoie de dreapta unită, doar aşa scăpăm de PSD». Este o placă obosită. Şi e prea puţin. Am investit prea mult în anii ăştia ca să scăpăm doar de PSD. (…) Nu mai ţine cu chemările la oaste împotriva PSD, când voi recrutaţi primari de la ei. Schimbatul de tricouri, geci şi «campioni» între partidele voastre şi PSD e un sport prea vechi”. Asta au spus, marţi Claudiu Năsui (USR) şi Vlad Voiculescu (PLUS), lideri ai Alianţei 2020 USR-PLUS din Bucureşti. Un atac mult mai violent decât lasă să se întrevadă aceste rânduri. Și cu totul alt substrat decât cel care apare la prima vedere.

În cadrul ședinței liberalilor de ieri seară, Ludovic Orban le-ar fi cerut celor din partid să nu răspundă în niciul fel acestui atac și să-și continue pregătirile pentru campania alegerilor locale. Orban ar fi spus că reprezentantii USR-PLUS trăiesc din amintirea alegerilor europarlamentare. „Condițiile lor (ale liderilor USR-PLUS – n.red.) sunt de neacceptat”, le-ar fi spus premierul colegilor de partid, referindu-se la negocierile cu reprezentanții celor două formațiuni politice, susțin surse politice citate de Digi 24.

Numai că lucrurile par să stea cu totul altfel, persoane implicate în procesul de negociere între PNL și USR susținând că nu este vorba de nicio neînțelegere, pentru că „deocamdată nu a avut loc nici o negociere pentru primăriile de sector din București”. A existat doar o discuție între Ludovic Orban și Dan Barna, „cu caracter exploratoriu”, urmând să aibă alte întrevederi într-o formulă extinsă, în care să se discute concret.

Și atunci cum trebuie să citim mesajul venit dela București? Eu cred că este vorba de un atac la autoritatea președintelui USR Dan Barna, o demonstrație de forță în interiorul Alianței 2020, mesajul celor doi lideri din București fiind un semn că nu vor accepta orice decizie venită de la Centru. Cu alte cuvinte, atât în interior, cât și în exterior, se transmite mesajul că cea mai puternică organizație a Alianței 2020 USR-PLUS este cea care are ultimul cuvânt de spus, deci cu ei trebuie negociat. Și cum se știe că cine lovește primul, dă dublu, am asista la lovitură preventivă. Adresată lui Dan Barna, nu lui Ludovic Orban, așa cum au fost mulți tentați să creadă.