Surprize la HBO. Două seriale-fenomen revin cu noi sezoane în universul Game of Thrones

HBO continuă să extindă universul „Game of Thrones” prin reînnoirea celor două seriale prequel: „Cavalerul celor Șapte Regate” („A Knight of the Seven Kingdoms”) și „Casa dragonului” („House of the Dragon”). Anunțul oficial a fost făcut de Casey Bloys, Chairman și CEO al HBO și HBO Max Content, care a confirmat că ambele producții vor avea sezoane noi până în 2028.

Serialul original HBO, „Cavalerul celor Șapte Regate”, a fost reînnoit pentru al doilea sezon înainte de debutul primului, programat pe 19 ianuarie 2026. Al doilea sezon este așteptat să apară în 2027.

„Suntem încântați să putem aduce noi sezoane din aceste două seriale în următorii trei ani, pentru fanii universului «Game of Thrones». În ianuarie, cred că publicul va fi încântat de povestea lui Dunk și Egg, pe care George și Ira Parker au surprins-o atât de frumos”, a spus Francesca Orsi, EVP HBO Programming și Head of HBO Drama Series and Films.

Primul sezon urmărește aventurile unui duo neașteptat: Ser Duncan „Dunk” the Tall, interpretat de Peter Claffey, și Egg, interpretat de Dexter Sol Ansell. Printre ceilalți actori se numără Daniel Ings, Bertie Carvel, Danny Webb și Edward Ashley. Proiectul este co-creat de George R.R. Martin și Ira Parker, care servește și ca showrunner.

Serialul „Casa dragonului”, bazat pe cartea Fire & Blood a lui George R.R. Martin, urmărește intrigi și conflicte în Casa Targaryen, plasate cu 200 de ani înainte de evenimentele din „Game of Thrones”.

Al treilea sezon va fi lansat în vara anului 2026, iar HBO a confirmat deja un al patrulea sezon, programat pentru 2028. Francesca Orsi a adăugat: „Iar la vară, «Casa dragonului» revine cu unele dintre cele mai intense bătălii de până acum.”

Distribuția include nume precum Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans și Fabien Frankel, alături de tineri actori ca Harry Collett și Bethany Antonia. Printre producătorii și regizorii principali se numără Ryan Condal, George R.R. Martin, Clare Kilner și Nina Lopez-Corrado.

Prin aceste două seriale, HBO urmărește să extindă povestea Westeros și să exploreze noi generații de personaje și evenimente istorice. „Cavalerul celor Șapte Regate” oferă o privire asupra aventurilor mai intime și pline de umor ale lui Dunk și Egg, în timp ce „Casa dragonului” aduce intrigi, lupte și drame politice, consolidând universul Targaryen și complexitatea acestuia.