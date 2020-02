Lungmetrajul „There Is No Evil”, în regia iranianului Mohammad Rasoulof, despre limitele libertăţii individuale sub un regim autoritar, a câştigat sâmbătă Ursul de Aur pentru cel mai bun film la cea de-a 70-a ediţie a Festivalului de Film de la Berlin.

Filmul regizat de Mohammad Rasolof și produs de Mohammad Rasouof, Kaveh Farnam și Farzad Pak cuprinde patru povești.

Acdstea cuprind „Sheytan vojud nadarad” și sunt variații privind temele cruciale a forței morale și pedeapsa cu moartea pentru cei care cer libertatea individuală într-un regim despotic și amenințări aparent inevitabile.

