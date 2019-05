Surpriză de proporții în dosarul în care Oreste a rămas fără permis. Ce au hotărât judecătorii

Anul trecut, Oreste Teodorescu a rămas fără permis de conducere. I s-au tras de la un control de rutină, care, ulterior, s-a transformat într-un scandal de proporții. Oreste a mers mai departe și a dat în judecată IPJ Ilfov, considerând gestul unul abuziv. La aproape un an distanță de momentul incidentului, judecătorii s-au pronunțat în favoarea lui Oreste, potrivit cancan.ro





„Fiecare dintre cei implicați a venit cu acuzații: Oreste a reproșat că polițistul a făcut abuz de funcție, în vreme ce agentul a declarat că i s-ar fi vorbit urât în timpul controlului. Jurnalistul a mers mai departe și l-a dat în judecată, iar acum, la aproape un an distanță, s-a pronunțat și sentința în acest caz.

A fost scandal mare în vara anului trecut, atunci când Oreste Teodorescu a povestit episodul prin care a rămas fără permisul de conducere. Jurnalistul era la drum de noapte, prin Ilfov, atunci când un echipaj de Poliție l-a tras pe dreapta pentru un control. De-aici, firul poveștii a căpătat două versiuni, atât a lui, cât și a agentului care a venit la mașina lui”, scrie cancan.ro care oferă amănunte

Și despre cele două variante.

Prima versiune: Oreste susținea că a fost oprit pe loc pentru un control de 15 minute, total nejustificat, la finalul căruia a rămas fără acte. „În comuna Tanganu am fost oprit de un agent de circulaţie pe care l-am văzut exclusiv datorită echipamentului alb. Am tras regulamentar pe dreapta şi imediat după aceasta am intrat parcă într-un capitol din Kafka. Agentul, pe care am să-l denumesc Shahid Punjabi, întrucât nu s-a prezentat, mi-a solicitat actele la control. I-am dat permisul, talonul, buletinul, asigurarea auto. Mi-a solicitat apoi să deschid portbagajul şi să-i arăt ce am în geantă. Surprins, constată că am haine… remarcă superior: «Deci aveţi haine? De unde veniţi şi unde mergeţi?»

Mă enervez uşor şi replic: «Păi şi ce voiaţi să am, Goethe…? Şi din câte ştiu: cine sunt, de unde vin şi încotro mă îndrept sunt întrebări filosofice, nu ale poliţiei rutiere». Şi îl rog să-mi comunice motivul pentru care am fost oprit! Ridică tonul la mine şi, la fel de autoritar ca un maharajah, îmi zice ferm să trec în maşină. Refuz, replicându-i că sunt pe spaţiu public şi nu înţeleg să dau curs invitaţiei sale dacă nu îmi comunică motivul pentru care m-a tras pe dreapta”, a povestit la vremea respective Oreste.

A doua versiune: Agentul a explicat că jurnalistul a fost recalcitrant în timpul controlului și că i-a vorbit urât atunci când i-a cerut să i se verifice portbagajul.

Oreste a mers mai departe și a dat în judecată IPJ Ilfov, considerând gestul unul abuziv. Și iată că acum, la aproape un an distanță, judecătorii s-au pronunțat în favoarea lui!

”Admite plângerea formulată de petentul Teodorescu Scarlat Alexandru Oreste, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov. Anulează procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PIFX nr. 0192894 din data de 18.07.2018 întocmit de intimat. Exonerează petentul de sancţiunile aplicate prin procesul-verbal contestat. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicarea prezentei hotărâri, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Cornetu”, se arată în decizia magistraților.

