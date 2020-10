Jucătorul de fotbal Mesut Ozil, în vârstă de 32 de ani, nu mai este dorit de șefii grupării de pe Emirates care încearcă să-l determine să-și caute o altă echipă și să plece. Ozil a fost exclus din lotul de 25 de jucători care urmează să evolueze în Premier League, semn că jucătorul nu mai este dorit la echipă.

Șefii lui Arsenal îi reproșează salarul prea mare de 350.000 de lire sterline pe săptămână, dar și forma în care se află Mesut Ozil.

De altfel, după aflarea veștii că a fost scos de pe lista jucătorilor pentru Premier League, fotbalistul a răbufnit pe o rețea de socializare, postând un mesaj în termeni duri, în care a arătat ce umilințe trebuie să suporte din partea conducerii clublui, după cum arată digisport.ro.

„E un mesaj dificil pe care trebuie să-l scriu pentru fanii lui Arsenal. Sunt total dezamăgit de faptul că nu am fost inclus în lotul pe care Arsenal l-a înregistrat. De când am semnat prelungirea contractului în 2018, am dat dovadă de loialitate față de acest club, dar am sesizat că nu e și un sentiment reciproc din partea clubului față de mine”, a scris Ozil în postarea pe care a pus-o pe contul său de Instagram.

O înțelegere încălcată

Mesut Ozil a continuat arătând că nu a reacționat până acum, sperând să ajungă la o înțelegere cu reprezentanții clubului de fotbal.

„Am încercat în fiecare săptămână să mă antrenez în speranța că voi primi o șansă, am încercat să-mi păstrez un tonus bun. Din acest motiv nu am avut nici o reacție până acum. Înainte să se declanșeze criza provocată de coronavirus, am stat de vorbă cu Arteta, am ajuns la un numitor comun și am sperat că se vor îndrepta lucrurile”, a mai scris fotbalistul.

Mesut Ozil a încheiat precizând că lucrurile au evoluat în defavoarea sa și că i s-a interzis să se mai antreneze cu echipa, semn că se dorește plecarea sa.

„Lucrurile s-au schimbat apoi. Nu mi s-a mai dat voie să mă antrenez cu echipa. Ce pot să mai spun!? Am mulți prieteni în echipă și în oraș. Nu voi lăsa să se termine așa acest al optulea meu sezon la Arsenal!”, a scris Ozil pe Instagram.

Fanii sar în apărarea jucătorului

Excluderea din lot și șicanele la care este supus fotbalistul nu sunt, însă, pe placul suporterilor, care au ținut să ia atitudine și să-l apere pe fostul star al lui Real Madrid.

„E rușinos modul în care ești tratat! Chiar pe tine, cel mai mare jucător din perioada «Emirates». Ai fost alături de noi și ai iubit acest club în cea mai dificilă perioadă a sa”; „Ozil un tip loial”, au transmis mai mulți suporteri, după cum arată publicația Daily Mail.