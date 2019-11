Mijlocașul Alexandru Cicâldău, poate cel mai talentat jucător pe postul lui din campionat, a ajuns într-o poveste cu iz amoros, după cum notează spynews.ro. Întreg scandalul a pornit de la o plângere făcută împotriva unei așa-zise iubite a superstarului Universității Craiova.

Cea arătată cu degetul se numește Cristiana Mercioniu și este proprietara unei agenţii de tursim din Drobeta-Turnu Severin. Tânăra a fost acuzată că dă țepe clienţilor, pe care refuză să-i mai despăgubească, iar în poveste a fost implicat fără voia sa și Alex Cicâldău, prezentat drept iubitul „țeparei” de la Severin.

„Nu sunt iubita lui Alex Cicâldău, ci doar suporter al Universităţii Craiova. Am fost prezentă la meciurile acestei echipe, dar asta nu mă face iubita unui personaj de pe gazon. Nu am avut legătura cu nimeni din fotbal, niciodată nu am vorbit cu Alex Cicâldău”, se apără Cristiana Mercioniu.

În privința acuzației că și-ar păcăli clienții, patroana agenției de turism din Severin neagă și afirmă că cineva încearcă să-i distrugă imaginea.

„În toți anii de activitate nu am avut litigii cu turiștii sau cu furnizorii. Este adevărat că am avut probleme cu un grup de turiști care nu a mai plecat în Turcia, însă respectivii și-au recuperat banii. Am acte doveditoare, deci nu este vorba de înșelătorie (…) De o lună trăiesc o adevarata dramă! Respectivii turiști au făcut un scop din a-mi face rău, răspândit zvonuri false, cum că aş avea relații cu persoane cunoscute sau că am băgat banii în buzunar”, reacționează Cristiana Mercioniu.

Cel mai probabil, întreaga poveste se va finaliza în sala de judecată, întrucât patroana agenției de turism este decisă să-și caute dreptatea la tribunal. „O să apelez la instanță pentru a-mi face dreptate, deoarece mi-a fost încălcat dreptul la propria imagine și mi-au fost aduse calomnii”, a încheiat presupusa iubită a lui Alex Cicâldău.

