Superligă. U Cluj câștigă pe terenul celor de la Dinamo, „câinii” par condamnați la retrogradare

Confruntarea dintre U Cluj și Dinamo a marcat desfășurarea unui meci tensionat din etapa a 19-a a Superligii de fotbal.

Singurul gol al întâlnirii a fost marcat de Dan Nistor în minutul 4, după o pasă precisă din partea lui Daniel Popa. Amândoi au fost în trecut jucători la Dinamo.

Victorie strălucitoare pentru U Cluj împotriva Dinamo

Spre deosebire de U Cluj, Dinamo s-a impus pe toată durata jocului și a avut o serie de oportunități de a marca, prin contribuțiile lui Dani Iglesias (minutul 7), Goncalo Gregorio (minutul 40 – bara transversală, minutul 87) și Cătălin Ţîră (minutul 80), însă echipa nu a reușit să își concretizeze șansele în gol.

Astfel, Universitatea Cluj a obținut un rezultat de egalitate și s-a impus de trei ori consecutiv în ultimele patru etape.

În schimb, Dinamo a extins seria fără victorie la 13 etape, acumulând trei remize și zece înfrângeri, ultimele cinci partide însemnând tot atâtea eșecuri.

În prima parte a sezonului, întâlnirea dintre cele două echipe s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Neluțu Sabău, dezamăgit de prestația elevilor săi

Chiar dacă formația sa a ieșit învingătoare, Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul echipei U Cluj, a criticat absența curajului din partea fotbaliștilor săi și faptul că aceștia au fost complet dominați din punct de vedere tactic și fizic.

„N-am mai avut curaj să jucăm, să ținem de minge. Am fost dominați și la capitolul fizic, dar și tactic. Un rezultat în care am știut să suferim. Nu ne-am refăcut și nu am arătat deloc bine.

Trebuie să fim realiști. Dinamo nu a fost foarte periculoasă, noi n-am fost într-o zi bună din punct de vedere fizic. Până la urmă, prin determinare, atitudine, dorință, prin asta am arătat maturitate”, a spus antrenorul.

Cu toate acestea, el și-a exprimat încrederea că U Cluj își va reveni, pentru că în ea sunt jucători extrem de talentați. Singurul lucru care lipsește, sunt rezultatele, spune el.

Fanii lui Dinamo, furioși după înfrângerea cu U Cluj

La încheierea partidei pe care Dinamo a pierdut-o pe teren propriu în fața Universității Cluj cu scorul de 0-1, fanii echipei au manifestat o nemulțumire extremă.

Suporterii și-au exprimat frustrarea prin înjurături la adresa jucătorilor proprii, cu excepția lui Daniel Popa și Dan Nistor, pe care i-au primit cu entuziasm.

Suporterii dinamoviști au reacționat ferm la al cincilea eșec consecutiv al echipei, care îi menține pe câini la o diferență de 11 puncte față de locul 14, ultimul care asigură evitarea retrogradării directe. Imediat după finalul partidei, galeria și-a îndreptat nemulțumirea către jucători, strigând:

„Nu meritați tricoul roșu să-l purtați!”.