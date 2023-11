Victorie mare pentru Sabău. U Cluj, victorie în Giulești după un meci „nebun”

Nebunie este cuvântul care descrie meciul de aseară dintre Rapid și U Cluj. Nimeni n-ar fi crezut că echipa antreantă de Ioan Ovidiu Sabău poate reveni de la 0-2.

Ioan Ovidiu Sabău, victorie importantă în Superliga

Ioan Ovidiu Sabău a început partida cu stângul. Rapid a punctat repede, după doar 14 minute de joc. Papeau a expediat un șut puternic din afara careului, balonul a fost deviat de un adversar și a intrat în poarta lui Iliev fără ca golkeeperul ardelean să mai poată facă ceva. După alte 10 minute de joc, Rapidul și-a dublat avantajul prin Alexandru Ioniță. Jucătorul giuleștenilor a apărut în careul ardelenilor, iar Ilieva fost din nou învins.

După jumătate de oră de joc, Ioan Ovidiu Sabău îl trimite pe Oancea în teren în locul lui Fossati. Și inspirat a fost. Oancea i-a pasat decisiv lui Daniel Popa și astfel U Cluj a redus din handicap. Tehnicianul rapidiștilor a făcut o schimbare ofensivă, Kait a fost scos din teren în locul lui fiind introdus Kevin Soni. Cluj a profitat de golul lăsat la mijlocul terenului, potrivit GSP.

Shcimbarea care a redus din handicap

Soukure a trimis o pasă excepțională de 40 de metri, după care atacanții lui Ioan Ovidiu Sabău au rămas singuri cu portarul giuleștean, Moldovan. Chipciu a egalat în repriza a doua, cu un șut plasat la colțul lung, după ce mingea lovise transversala.

Daniel Popa i-a pasat lui Ianis Stoica, iar jucătorul împrumutat de la FCSB a punctat în poarta goală. Așa s-a terminat, iar U Cluj s-a apropiat la două puncte de play-off. Rapid rămâne pe locul 3, la 7 puncte de liderul FCSB.

Formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău este peste campioana Farul Constanța în clasament. În acest moment la doar două puncte de primul loc ce duce în play-off, ocupat de Petrolul Ploiești. După meci tehnicianul șepcilor roșii, Ioan Ovidiu Sabău a explicat formula pe care a folosit-o pentru a se impune în fața giuleștenilor.

Ioan Ovidiu Sabău: „Am pregătit jocul să începem bine, să nu îi lăsăm să atace”

„Multe goluri, meci frumos, noi am pregătit jocul să începem bine, să nu îi lăsăm să atace. Am pus presiune pe fundașii centrali. Știam că vor începe foarte tare, că vor încerca să marcheze de la început. A venit acel gol, a trebuit să mă adaptez, să fac acea schimbare, să schimb sistemul, am reușit să înscriem în prima repriză, ceea ce ne-a dat moral, încredere.

În a doua repriză, am avut un moral mai bun, am crezut în noi, am intrat bine, ne-am creat ocazii de a egala. Până la urmă am marcat și al treilea gol. Sunt jucători cu calitate, personalitate și nu îi intimidează astfel de jocuri. Îți trec multe prin minte când ești condus, ce să le spui jucătorilor să îi motivezi, să nu abandoneze lupta, mai ales contra unei echipe care arată bine.

Am reușit să corectăm anumite lucruri, am reușit să nu dăm spații, să punem probleme când recuperăm mingea. Am fost primit foarte bine aici, ca de fiecare dată. Îmi sunt dragi, m-am simțit foarte bine. Îmi pare rău pentru ei, dar mă bucur pentru mine și pentru jucătorii mei”. a declarat tehnicianul Universității Cluj, Ioan Ovidiu Sabău.