Gigi Becali a pus ochii pe un jucător din Superligă. Ce clauză a acceptat FCSB

Gigi Becali a anunțat luni că a pus ochii pe un jucător ofensiv din Superligă. Fotbalistul care e placul patronului FCSB este Luis Phelipe (22 de ani), de la Poli Iași. Cornel Șfaițer a dat detalii despre negocieri și despre clauza pe care FCSB a acceptat-o.

„Am negociat foarte repede pentru el. FCSB l-a vrut, iar noi am dorit să obținem procente pentru el. Îi prevăd un viitor frumos. Are doar 23 de ani. Cred că vom mai obține bani și în viitor datorită lui. Suma este de 200.000 de euro. Avem și 20% dintr-un viitor transfer. Am dorit procente mai mari, dat atât am obținut. Are multă calitate și vrem să aibă un parcurs cât mai bun la FCSB”, a declarat Cornel Șfaițer.

Cine este Luis Phelipe

A dat trei goluri (două cu Farul și unul cu Sepsi) și patru pase de gol. La bază, Luis Phelipe este extremă stânga, care poate juca și în centru, dar și în dreapta. E același profil de jucător precum Dorin Rotariu, Alexandru Băluță, Florinel Coman, Octavian Popescu sau David Miculescu.

În acest sezon, Luis Phelipe a bifat 13 partide în Superligă. A dat trei goluri (două cu Farul și unul cu Sepsi) și trei pase de gol. Luis Phelipe a venit la Poli Iași din liga a treia braziliană, de la Paysandu, dar a mai fost în curtea unor cluburi precum Red Bull Salzburg (Austria), Lugano (Elveția) sau Botafogo (Brazilia), având prezențe și în prima ligă din țara natală.

Gigi Becali, despre Băluţă

„Îmi place Băluță atacant. Dacă Rotariu ar face faza defensivă, Băluță ar juca atacant. Dar va juca Rotariu. El intră în combinații. Asta îmi place. E mai slăbuț, nu ține la dueluri, dar să vedem… Din toată echipa, cel mai mult îmi place Băluță. E mingea mereu la el. De ce o are? Are magnet? Nu, inima lui e magnet. Iubește mingea și o vrea mereu”, a explicat el.